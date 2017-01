Heroin und Kokainaufspüren will geübt sein

Erstaunt blicken sich die Gäste auf der Terrasse um. Wie aus dem Nichts sind mehrere Polizei­beamte aufgetaucht. «Ist etwas in der Bank nebenan passiert?», fragt eine Wanderin besorgt. Mit Spürhunden an der Leine betreten die Polizisten ohne Zögern das Gasthaus. «Bei mir finden sie nichts», albert ein junger Mann, während er an seinem Bierglas nippt. «Ich bin clean.» Tatsächlich stellt sich beim Nachfragen heraus: Im Landgasthof Rothorn in Schwanden (Gde. Sigriswil) sind an jenem Nachmittag Drogenhundeteams an der Arbeit.

Die Wirtin klärt die verwunderten Gäste auf: «Heute sind Hundeteams der Kantonspolizei bei uns am Üben», sagt Daniela Liebi, Besitzerin des Hotels und Landgasthofs. Ein- bis zweimal jährlich kommen Beamte mit ihren Diensthunden ins Rothorn. Diesmal sind es 14 Hundeführer und 16 Drogenhunde. «Das Besondere zum Üben in einem Lokal wie hier ist die Nähe zur Realität», erklärt Liebi. «Es hat Menschen, es riecht nach Essen und hat auch sonst verschiedenste Gerüche, sei es oben im leeren Saal oder in den leeren Hotelzimmern, wo geübt wird. Von all diesen Eindrücken dürfen sich die Hunde nicht ablenken lassen.»

Schnüffeln, bis gefunden

«Anzeige!» Im Saal im oberen Stock sitzt ein Belgischer Schäferhund vor einer Kommode und starrt ohne Laut gebannt auf die rechte Schublade auf seiner Kopfhöhe. Er habe das «Bringsel» gefunden, stellt sein Führer befriedigt fest. In der Schublade steckt ein kleiner Behälter mit Betäubungsmitteln wie zum Beispiel Heroin oder Kokain, der entsprechend riecht. Dieses «Bringsel» aber bekommt der Hund nie zu sehen. Stattdessen zaubert der Führer das Lieblingsspielzeug des treuen Tiers hervor – in diesem Fall einen kleinen Ball mit einem kurzen Seilstück daran.

«Das ist unser Leben.»



Christoph Leuenberger

Polizist und Hundeführer

«Damit ein Hund zum Betäubungsmittelspürhund ausgebildet werden kann, ist ein aussergewöhnlicher Spiel- und Beutetrieb unabdingbar», sagt Christoph Leuenberger, stellvertretender Leiter des Fachbereichs Diensthundewesen der Kantonspolizei Bern. Dieser Trieb werde dann bei der Konditionierung ausgenutzt: «Das heisst: Findet der Hund die Drogen, wird er mit seinem Lieblingsspielzeug sozusagen belohnt. Dadurch lernt er: Drogen finden bedeutet spielen.»

Fast zwei Einsätze pro Tag

Jeder Betäubungsmittelspürhund werde auf allen gängigen Drogenarten ausgebildet, erklärt Leuenberger weiter. «Dies liegt darin begründet, dass der Spürhund verborgene Substanzen ­anzeigen muss. Dabei ist meist nicht bekannt, welches oder welche Betäubungsmittel versteckt worden sind.» Die Drogenhundeteams trainieren jeden Monat an drei Halbtagen. Dazu kommt eine Woche Wiederholungskurs pro Jahr. Letztes Jahr leisteten Drogenhunde allein im Kanton Bern rund 620 Einsätze, also im Schnitt fast zwei Einsätze pro Tag.

Eines wird an jenem Nachmittag bei der Übung im Rothorn deutlich: die tiefe Verbindung der Diensthundeführer mit ihren treuen vierbeinigen Gefährten. «Das ist unser Leben», bestätigt Leuenberger: «Ohne Herzblut geht es nicht. Unsere Diensthundeführer investieren sehr viel Zeit in die Arbeit mit ihren Hunden, auch und gerade in der Freizeit.» Die Hunde gehören der Kantonspolizei Bern und damit dem Kanton; doch für das Wohl der Tiere sind die Hundeführer verantwortlich. «Entsprechend leben die Hunde bei ihnen. In der Freizeit, in den Ferien – immer.» So ist für Christoph Leuenberger klar: Die Funktion des Diensthundeführers ist mehr als ein Beruf: «Sie ist eine Berufung.» (Berner Zeitung)