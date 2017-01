Gotthard am Snowpenair

Passender könnte der Auftritt von Gotthard am diesjährigen Snowpenair nicht sein. Sie waren bereits bei der Geburtsstunde der Konzertreihe 1998 mit dabei. Nun feiern sie mit dem Open-Air-Konzert am Fuss von Eiger, Mönch und Jungfrau dessen 20. Auflage. Für Gotthard steht das Jahr 2017 gleichzeitig im Zeichen ihres 25-Jahr-Jubiläums und dem neuen Album «Silver».

Am Samstag, 8. April, werden sie auf der Kleinen Scheidegg «mit schnörkellosem Rock und gewaltigen Balladen für Stimmung sorgen», teilten die Organisatoren am Sonntag mit. Mit 15 Nummer-1-Alben, diversen Multiplatin-Awards sowie als Gewinner der Swiss Music Awards für das «Best Album National» 2015 können Gotthard nicht nur in der Schweiz einen Erfolg nach dem anderen verzeichnen. Sie sind auch über die Landesgrenzen hinaus bekannt und beliebt. So spielten die Hardrocker aus Lugano bereits mit Bands wie Deep Purple, Bryan Adams, Bon Jovi und AC/DC.

Am 8. April werden nebst Gölä und Gotthard auch Marc Amacher – bekannt aus «The Voice of Germany» – und sein Blues-Duo Chubby Buddy sowie Juraya für Schweizer Rockpower sorgen. Es sind noch rund zweitausend Karten verfügbar. Für Sonntag, 9. April, sind bereits fast alle Tickets verkauft. Die Organisatoren rechnen damit, dass der Konzerttag mit Andreas Gabalier, The Baseballs und Hamschter in wenigen Wochen ausverkauft sein wird.

Tickets für beide Konzerttage sind erhältlich unter www.snowpenair.ch, bei Ticketcorner und an jedem Bahnhof der Jungfraubahnen. Gegen Vorweisen eines Kombibilletts (Konzert und Bahnfahrt) oder VIP-Tickets gibt es an jedem Bahnhof der Jungfraubahnen einen Eintagessportpass Jungfrau. Dieser ist am jeweiligen Konzerttag gültig und nicht übertragbar. (Berner Zeitung)