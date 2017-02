Gemeinderat hat beim zweiten Mal Erfolg

Mit 875 Ja (59,44%) gegen 597 Nein (40,56%) geben die Stimmbürger grünes Licht für den Landkauf und den -verkauf. Gekauft wird für 1,95 Millionen Franken im Schützenweidli an der Sillerenbahn-Zufahrt der ehemalige Werkhof der Burn+ Künzi-Unternehmung. Verkauft werden auf der Schützenmatte (Bonderlenstrasse) Land für 100'000 Franken an das Licht- und Wasserwerk sowie daneben eine Liegenschaft für 465'000 Franken an die Gemeinde für Christus.

Für den Gemeinderatspräsidenten Markus Gempeler ist dies eine zufriedene Sache, denn nun könne «in vielen Belangen weitergefahren werden». Es ist nicht nur der Umzug der Feuerwehr aus dem oftmals blockierten Dorfkern und die neuen Räume für den Werkhof. Es wird auch Land gesichert für das Trottoir Richtung Boden, neue Lösungen der Zufahrt für privaten und öffentlichen Verkehr zur Sillerenbahn ermöglicht und die Gemeinde für Christus kann das seit ­langem ersehnte neue Lokal realisieren.

Zeitpunkt ist noch offen

Markus Gempeler zu den nächsten Schritten: «Nun müssen wir die Verträge unterschreiben und die Verkäufe über die Bühne bringen. Parallel dazu werden wir eine Kommission für die Realisierung des künftigen Werkhofs zusammenstellen.» Das heute vorliegende Vorprojekt – das auch die Grundlage der erfolglosen Abstimmung von 2014 war – muss natürlich verfeinert und bearbeitet werden.

Und dann wird über das eigentliche Bauprojekt respektive den nötigen Kredit an der Urne zu befinden sein. «Wir rechnen mit Kosten von rund 2 Millionen Franken», hält der ­Gemeinderatspräsident fest. «Einen Zeitpunkt für die Realisierung des neuen Werkhofes kann ich derzeit noch nicht nennen.» Konsequenterweise müssten die Adelbodner auch Ja zum eigentlichen Bau sagen.

Erlös von Verkäufen

Bei der ersten Abstimmung 2014 sollte die Burn+Künzi-AG-Liegenschaft noch eine halbe Million Franken mehr kosten. Das sowie die Kombination mit dem Projekt der Gemeinde für Christus werden wohl den Ausschlag zum positiven Resultat gegeben haben.

Zudem könnten mit dem Wegzug der Feuerwehr vom Kathrinenplatz und der Zentralisierung der Gemeindeequipe Räume freigemacht und verkauft werden. Dieser mögliche Erlös wird auf total 2,4 Millionen Franken (Verkehrswert) geschätzt. Dies hat jedoch derzeit keine Priorität. (hsf/tag/sda)