Gebirgsinfanteristen: Abschied im Schnee

Fünf Kompanien Soldaten im Schnee: Das Gebirgsinfanteriebataillon 17, Geb Inf Bat 17, hatte sich auf dem südwestlichen Teil der Höhematte aufgestellt. Vor ihm Fackeln und ein Rednerpult. Unter den zahlreichen Zuschauern am Rand viele ehemalige 17er aus der Region. Pünktlich um 17.17 Uhr spielte das Spiel der Infanteriebrigade 2, angesichts der klirrenden Kälte vielleicht etwas verfrüht, «La fanfare du printemps».

Die rund 450 Armeeangehörigen auf der Matte richteten sich und waren zur Fahnenab­gabe bereit. Das Spiel spielte den Schweizer Psalm. Brigadier Maurizio Dattrino, Kommandant Gebirgsinfanterie Brigade 9, grüsste die Fahne. Alle andern Armeeangehörigen standen stramm.

Alt-Bundesrat Adolf Ogi hielt die Abschiedsrede. «Es tut mir schon weh», sagte er. Das Bataillon wird im Zuge der «Weiterentwicklung der Armee» Ende Jahr aufgehoben. Ogi war Kommandant der Gebirgsgrenadierkompanie 17 und des Gebirgsfüsilierbataillons 36, beides Einheiten des Gebirgsinfanterieregiments 17, das vor dem Ersten Weltkrieg gegründet worden ist. Aus diesem Regiment ist 2003 das Geb Inf Bat 17 hervorgegangen.

Dienen und helfen

«Dienen, dem Land und dem Volk; helfen, dem Land und dem Volk; unterstützen, das Land und das Volk; das hat das Bataillon gemacht», sagte Ogi. Er hofft, dass die Kameradschaft, die zum erfolgreichen Zusammenleben von vier Kulturen in der Schweiz beiträgt, weiterbestehen wird.

Eine aussergewöhnliche Kameradschaft attestierte auch Bataillonskommandant David Regli den 17ern, dazu Zuver­lässigkeit, Motivation und Leistungsfähigkeit. Diese haben die gut vierhundert Mann, die ihren WK im Einsatz für die Weltcuprennen in Adelboden und Wengen geleistet haben, in mehreren Nachtschichten unter Beweis gestellt. Für sie – viele sind schneegewohnte Oberländer – war die Fahnenübergabe das Ende ihres WK.

Lebhafte Kavallerie

So ein bisschen Militärnostalgie brachten fünf Berner Dragoner unter der Leitung von Ernst Vögeli auf die Höhematte. In Uniformen von 1779 sind sie eine Ehrenformation des Kantons Berns; die Kavallerie der Schweizer Armee ist 1972 abgeschafft worden. Vorgesehen war, dass Fähnrich Stabsadjutant Myriam Schaller die 17er-Fahne den Dragonern übergibt, so als stimmiges Symbol für den Abschied bei einem Armeeumbau.

Aber die Pferde waren nach den Reden, und vielleicht auch nach dem von den Musikern aus der Romandie lüpfig gespielten «Berner Marsch», etwas zu lebhaft, um eine sichere Übergabe zu ermöglichen. Die Fahne wird an der formellen Auflösung des Bataillons Ende Jahr in Bellinzona noch gebraucht. (Berner Oberländer)