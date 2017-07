Frutiger Hotels mit 40 Prozent weniger Abfall

In Thun ein Thema

Gegen zu viel Abfall kämpft die Organisation Zero Waste, die ihren Ursprung in San Francisco hat. Bereits bestehen Läden in Zürich und Bern, die nur unverpackte Produkte anbieten, welche der Kunde im selbst mitgebrachten Säcklein abpackt. In Bern gibt es zum Beispiel den Lola-Laden im Lorrainequartier, der über einhundert unverpackte Produkte anbietet.



Im Oberland hinkt man dieser Idee noch etwas hinterher, doch ist Gerhard Schuster vom Ökoladen in Thun bestrebt, vermehrt Artikel unverpackt anzubieten: «Wir führen Reinigungsmittel zum Nachfüllen und bieten Früchte, Gemüse und Salate sowie Backwaren unverpackt an.» Den ersten Zero-Waste-Laden an der Waisenhausstrasse 8 in Thun will Sara Cirelli-Schlumpf am 1. Oktober eröffnen. Seit 1. Juli läuft das Crowd­funding-Projekt auf der Platt­form wemakeit.com. hhi