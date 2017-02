Familiäre Musikstubete

Die Daten der Musikstubeten im Aare-Café an der Strandbadstrasse 15 in Interlaken sind in der Agenda vieler Volksmusikfreunde rot angestrichen. Das gilt wohl auch für den 17. Februar, wenn der gemütliche Anlass bereits zum neunten Mal stattfindet.

Als Gastformation steht dieses Mal die Familienkapelle Walker von Feutersoey auf dem Programm. Zusammen mit seinen vier Söhnen spielt Vater Christian Walker schon rund zwanzig Jahre auf. Das Repertoire des gut gelaunten Quintetts? «Wir spielen unterhaltsame und vielseitige Musik im Innerschweizer Stil.»

Erwartet werden aber wiederum auch über zwei Dutzend Musizierende aus nah und fern, die sich in loser Reihenfolge abwechseln.Die Musikstubete beginnt um 19 Uhr – wann sie endet, lässt sich nicht voraussagen ... Die Organisatoren empfehlen eine frühzeitige Platzreservation.

Reservationen: Tel. 033 823 13 33. (Berner Oberländer)