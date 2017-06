«Es ist alles so herausgekommen, wie ich es mir gewünscht hatte»

Geschichte

Die Geschichte der ehemaligen Pfarrkirche St. Peter auf dem Kirchenhubel reicht in das 10. Jahrhundert zurück. Ab 1671 mit der Verlegung der Gottesdienste in die neue Kirche auf dem Burghügel in Ringgenberg verfielen die Gebäude auf dem Kirchenhubel. Sanierungen in den 1940er-Jahren beendeten den Verfall. Nach 70 Jahren waren erneut Schäden aufgetreten, die im Rahmen der aktuellen Restaurierung behoben wurden. Inzwischen wird der im 11. Jahrhundert nach italienischen Vorbildern errichtete Turm seiner Rolle als Landmarke gerecht. hau