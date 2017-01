Eine geballte Ladung an Emotionen

Musikalische Sommerakademie und Stiftung Kulturförderung Lenk

Für den Stiftungsrat ist es wichtig, das kulturelle Angebot für die Region Lenk und die Gäste vor Ort zu erhalten und weiter auszubauen, um mehr Besucher anzusprechen und zu begeistern.



Vom Team der Sommerakademie war am Winterkonzert niemand anzutreffen. Zukünftig sollte alles über die Stiftung Kulturförderung Lenk in Zusammenarbeit mit der Hochschule der Künste Bern laufen (wir haben Anfang Dezember darüber berichtet). Die Stiftung strebt an, «Kultur in breiterem Angebot für mehr Leute» auszurichten. «Die Bestrebungen kultureller Natur möchten wir touristisch unterstützen und fördern», informierte Stiftungsratspräsident Manuel Frick. «Ebenfalls wünschen wir uns eine Steigerung der Akzeptanz der Anlässe der Stiftung und möchten die Beteiligung der Bevölkerung der Lenk ­steigern».



Wie auf Anfrage beim bisherigen musikalischen Leiter der Sommerakademie Lenk, Adrian Oetiker, zu erfahren war, ist man über die neue Strategie unglücklich. «In den letzten Jahren haben wir uns in Absprache mit der Stiftung stark darum bemüht, die Sommerakademie Lenk selbstständiger zu machen. Ich habe dafür persönlich viel Verantwortung übernommen, und im letzten Sommer waren wir so weit, dass die Sommerakademie für drei Jahre im Voraus finanziell abgesichert war. Dies hätte uns ermöglicht, die Organisation und Finanzierung aus eigener Kraft auf eine zukunftssichere Basis zu stellen. Just zu diesem Zeitpunkt hat die Stiftung die Strategie geändert und die Führung der Sommerakademie an sich gerissen», beschwert sich Oetiker. «Ausgerechnet das 40. Jubiläum soll jetzt von der Hochschule der Künste Bern durchgeführt werden, die mit allen unseren Traditionen überhaupt nichts zu tun hat», bedauert Adrian Oetiker. «Aber wir sind bereit, auch ohne die Unterstützung der Stiftung an unseren Idealen festzu­halten.»



