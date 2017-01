Eine Weltcup-Piste erwacht zum Leben

Es herrscht geschäftiges Treiben am Chuenisbärgli. Wenige Tage vor dem Adelbodner Weltcup laufen die Vorbereitungsarbeiten auf Hochtouren. Überall werden Löcher in den Schnee gebohrt, Zäune aufgestellt, die Piste gewässert oder Schnee geschaufelt. Rund 100 Angehörige der Armee und des Zivilschutzes stehen an diesem Dienstag im Einsatz.

Den Überblick über den Ameisenhaufen hat Rennleiter Hans Pieren. Er ist überall gleichzeitig, kontrolliert Zäune, koordiniert Material und hilft aus, wo es ihn braucht. «Über 11 Kilometer Zaun stellen wir auf», erklärt er nicht ohne Stolz.

«Gute Bedingungen für das Rennwochenende»

Trotz der fast frühlingshaften Temperaturen ist Pieren überzeugt, dass die Bedingungen für das Rennwochenende gut sind und die Durchführung ungefährdet ist. «Letzte Woche haben wir die ganze Piste gewässert, mit rund 2000 Kubikmetern Wasser», so Pieren. Dies habe der Strecke die nötige Festigkeit gegeben.

Weil es in den letzten Wochen kaum geschneit hat, spielte auch die Beschneiungsanlage eine wichtige Rolle. Vor einem Monat habe er Alarm geschlagen, sagt Pieren. Die Anzahl der Maschinen sei damals von 18 auf 25 erhöht worden. Nur deshalb habe es jetzt genug Schnee am Hang, meint der Rennleiter.

Dem Wochenende schaut Pieren gelassen entgegen. «Es gibt keine Probleme auf der Piste und der Wetterbericht ist super. Was will man noch mehr?», lacht er. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)