Ein ungewöhnlicher Amtswechsel

In der Behörde erlebt die Gemeinde Boltigen eine etwas aussergewöhnliche Rochade. Gemeinderatspräsident Andreas Hutzli zieht sich nach sechzehn Amtsjahren, davon neun Jahre als Ratspräsident, aus der Gemeindepolitik zurück: «Diesen Entschluss habe ich im Zusammenhang mit der Reorganisation des Gemeinderates 2008 gefasst. Ich konnte der Verlängerung auf drei Amtsperioden nichts abgewinnen.»

Auch sind die beruflichen Anforderungen als Strassenmeister-Gruppenführer beim kantonalen Tiefbauamt durch Restrukturierungen nicht weniger geworden. Zum Jahreswechsel übergibt der 54-jährige Familienvater Hutzli die Gemeinde seinem 72-jährigen Nachfolger Fred Stocker.

Sicherheit stand im Vordergrund

Während der sechs Jahre als Gemeinderat vertrat Hutzli die Ressorts Soziales und Fürsorge­wesen, den Tiefbau sowie den Tourismus. Als Ratspräsident kamen zum Präsidialen die Finanzen und die Vormundschaft. Er blickt auf ein stets konstruktives und gutes Ratsverhältnis zurück: «Infrastrukturvorhaben wurden aufgeteilt, so waren diese finanziell tragbar. Sie brachten der Bevölkerung im stark landwirtschaftlich geformten Dorf mehr Sicherheit.»

Zum einen ist es, zusammen mit der BLS, das Verschwinden vieler unbewachten Niveauübergänge. Zum andern waren es die Sanierungen der Dorfstrasse und die Realisierung des Hochwasserschutzes «Reidebach» im Dorfteil Reidenbach.

Die personellen Wechsel in der Gemeindeverwaltung waren stets eine Herausforderung. «Wir dürfen heute von einer guten Situation ausgehen. In allen Bereichen konnten die Stellen mit Einheimischen besetzt werden.» Zu den schwierigsten Geschäften gehörte die Ablehnung der gemeinsamen Oberstufenschule mit Zweisimmen und St. Stephan. Besonders zermürbend war und ist die regionale Lösungssuche um den Spital- und Altersheimbereich von Zweisimmen.

Ein Heimweh-Boltiger kehrte zurück

Während des vergangenen Jahrzehnts war Fred Stocker als Gemeindepräsident und somit Vertreter der Gemeinde Boltigen in verschiedenen regionalen und überregionalen Gremien aufgetreten. Dies sowohl politisch in kantonalen Ämtern wie auch in touristischen Angelegenheiten dank der Zugehörigkeit von Boltigen Tourismus zur Lenk-Simmental Tourismus AG.

Während vierzig Jahren lebten Stockers in Kehrsatz. Vor seiner Pension war er bei der Firma Frutiger als technischer Verkaufsberater für Betonfördertechnik tätig. Als Heimweh-Boltiger pflegt er seit seiner Rückkehr den Kontakt zur lokalen Bevölkerung. Er sagt lachend: «In der Regel belegen über 70-Jährige keine öffentlichen Ämter mehr. Meinem Wechsel zum Präsidenten der Exekutive gingen parteiinterne intensive Gespräche voraus.» Stocker war bis vor einem Jahr Präsident der SVP-Ortspartei und verfügt über gute Führungseigenschaften.

Das Rad will er nicht neu erfinden

Als neuer Gemeinderatspräsident blickt Stocker voraus: «Ich will das Rad nicht neu erfinden, es läuft ja so weit gut. Die ge­fassten Beschlüsse des Rates als Milizbehörde gilt es auch für mich zu vertreten.» Im Vordergrund steht die Suche nach einer Pächterfamilie für den Landwirtschaftsbetrieb Sommerau.

Ein Zukunftsprojekt ist die ARA-Verbindung mit dem Niedersimmental. Und ein Anliegen ist die Entwicklung am Spital Zweisimmen, und damit verbunden werden die Altersheimplätze zum Thema. Dann wird die Gemeinde die Sportbahnen Jaunpass unterstützen müssen. Noch zu reden geben dürfte ebenfalls die Neuausrichtung der Lenk-Simmental Tourismus AG. (Berner Oberländer)