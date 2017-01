Ein temperamentvolles Quintett

Neu zwischen Januar und Mai

«20 Jahre Kammermusikkonzerte Hondrich sind nicht genug» – haben sich Katharina Wäfler und Bettina Keller nach der 20. Saison entschieden. «Die Jubiläumssaison war so erfolgreich wie keine zuvor. Uns wurde bei jedem Konzert bestätigt, wie gross das Interesse und die Freude an unserer Reihe ist», verrät die künstlerische Leiterin Keller. Sie organisiert die Kammermusikkonzerte Hondrich mit ihrer Patin Wäfler. Dennoch haben die Frauen beraten, in welcher Form und Grösse die Kammermusikreihe in Zukunft ausgetragen werden soll. Nach 20 Jahren mit anfangs neun und dann sieben Konzerten pro Saison finden die Konzerte neu zwischen Januar und Mai statt ­(Programm siehe rechts). Nach jedem Konzert wird ein Apéro serviert.hms