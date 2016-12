Ein besonnener Ruhepol über Gstaad

Wenn man die kurvenreiche Strasse etwas ausserhalb von Gstaad in Angriff nimmt, rasch an Höhe gewinnt und dann bei der Talstation der Wasserngratbahn vorbeifährt, ist man bald geneigt, das Radio aus- und den Neidfaktor einzuschalten. Die Aussicht auf die Gstaader Chaletwelt und die umliegenden Berggipfel oberhalb der Nebeldecke ist atemberaubend, die Ruhe ausserhalb hektischer Betriebsamkeit wohltuend. Jetzt noch den Graben ­traversieren und den Landwirtschaftsbetrieb in der Rechtskurve anvisieren – et voilà: Hier oben also im Turbach ist der neue Gemeindepräsident von Saanen zu Hause.

SVP-Mann Toni von Grünigen scheint sich die Tugenden der Landschaft einverleibt zu haben. Er ist die Ruhe selbst. Und antwortet aus dieser heraus bedachtsam. Als könne er von hier oben besser überschauen, was es im Auge zu behalten gibt. Denn der 53-jährige Landwirt – so bleut sich einem das Bild fast ein bisschen ein – «thront» von seinem traumhaften Standort aus über dem bisweilen umtriebi­geren Gstaad und der gesamten Gemeinde Saanen, der er vom 1. Januar an als Ratspräsident vorstehen wird.

«Das ist aber nicht das, was ich suche»

Diese Gegensätze der Abgeschiedenheit der Bäuert Turbach einerseits und der von Gstaad ausgehenden Urbanität andererseits faszinieren auch den Familienvater von zwei Söhnen im Alter von 12 und 14 Jahren. «Gstaad hat aber einen dörflichen Charakter», grenzt von Grünigen gegenüber St. Moritz oder Davos mit ihrer städtischen Prägung ab. Gstaad als ein Dorf von Welt, das vor einigen Jahren erheblich in die Schlagzeilen geriet: Toni von Grünigen erinnert sich sehr gut an die Festnahme von Starregisseur Roman Polanski am Filmfestival von Zürich und die Folgewochen, die er in Gstaad verbrachte: «Gemeindepräsident Aldo Kropf war damals abwesend. Und so stand ich als sein Stellvertreter den Medien Red und Antwort. Da bekam ich einen Eindruck davon, wie es einem in dieser Funktion gehen könnte. Das ist aber nicht das, was ich suche.»

Ansonsten ist es die Diskretion, mit der Gstaad punkten will. Toni von Grünigen nennt den Eagle Club am nahen Wasserngrat: Deren Mitglieder – Prominente und Gutbetuchte – «wollen unter sich sein und ihre Ruhe haben». Keine 500 Meter davon entfernt ist von diesem Hauch von Welt nichts mehr zu spüren. «Hier ist es still», sagt von Grünigen.

Der neue Gemeindepräsident ist mit Barbara von Grünigen – einst Mitbegründerin und Co-Präsidentin des Frauenforums Saanenland – verheiratet und kaum aus der Ruhe zu bringen. Das hat er die letzten vier Jahre zur Genüge bewiesen. Er leitete die Gemeindeversammlungen jeweils souverän und bestens strukturiert. Dazu blickt er auf acht Jahre Erfahrung im Gemeinderat zurück – vier davon als Vizegemeindepräsident. Besser gerüstet könnte der in stiller Wahl Gewählte die Nachfolge von Albert Bach also gar nicht antreten. «Die Herausforderung, den Gemeinderat zu führen und Ansprechperson für alle zu sein, nehme ich sehr gerne an», sagt Toni von Grünigen. «Ich freue mich auch, die Kontakte mit den verantwortlichen Organisationen der Region zu pflegen.» Für die 70-Prozent-Stelle als Gemeindepräsident ist Toni von Grünigen, Landwirt mit 20 Hektaren Fläche und einem Bestand von 15 Kühen und Jungvieh, bestens organisiert: «Ich habe einen Mitarbeiter im Betrieb angestellt, der eine Nachausbildung zum Landwirt macht und uns unterstützt.» Im Sommer ist von Grünigen entlastet, weil das Vieh zur Sömmerung auf der Alp in andere Hände gegeben wird.

An spannenden Geschäften wird es in der neuen Legislatur nicht fehlen. Toni von Grünigen möchte weitere volkswirtschaftliche Strategien entwickeln – zusammen mit der ­touristischen Destinationsstrategie von Gstaad-Saanenland, die mit «Gstaad 2020 Plus» lanciert worden ist. An der vermehrten Einbindung der Jugend ist von Grünigen sehr gelegen – «generell und gerade für die politischen Prozesse. Eine Möglichkeit wäre, die Jungen im richtigen Moment begeistern und packen zu können – dass es Themen gibt, die die Jungen interessieren, haben die Diskussionen über die Bergbahnen gezeigt.»

Nicht mit der Errichtung eines Monuments auffallen

Auf der Traktandenliste des Gemeinderates wird die angepeilte Hotelzone für das Ferienheim Lengnau stehen, die durch einen negativen Entscheid des Verwaltungsgerichts infrage gestellt ist. Und die Privatschule Le Rosey, die ihre Pläne für einen neu ausgerichteten Campus in Schönried neu überarbeiten will. Breit dis­kutieren lassen will von Grünigen auch das Wahlreglement mit der Frage: «Soll weiterhin am Bäuertanspruch festgehalten werden?» Beschäftigen werden auch Themen wie der visionäre Kulturbau Les Arts Gstaad, die Tempo-30-Zone für Schönried und die wei­tere Sicherstellung der gut auf­gegleisten gesundheitlichen Versorgung durch die Hausärzte und Localmed. Toni von Grünigens Zielausrichtung ist es nicht, mit der Errichtung eines Monuments auffallen zu wollen: «Wir müssen Sorge zu den Finanzen, zu unserem Landschaftsbild und Baustil tragen. Der soliden Finanzlage verdanken wir, dass es uns im Moment so gut geht. Und die Einhaltung des Baureglements verhindert Auswüchse.»

Die geschlängelte Fahrt zurück auf den Talboden erfolgt zügig. Die Klarsicht hat sich ausgebreitet. Im ganzen Saanenland ist es jetzt nebelfrei. (Berner Zeitung)