Die zwei Goliaths Coop und Migros werden noch grösser

Ein Coop am Postplatz, eine Migros im Oberland-Shopping, eine Coop-Tankstelle an der Rugenparkstrasse, ein Migrolino-Shop in der Nähe vom Bahnhof West: Innert kurzer Zeit wurden und werden die zwei Schweizer Detailhandel-«Goliaths» auf dem Bödeli noch präsenter (wir berichteten mehrmals).

Coop zum Ersten: Letzte Woche ging der Coop beim Postplatz auf. Das Sortiment der 280 Quadratmeter grossen Verkaufsstelle «umfasst rund 3500 Artikel», sagt Coop-Mediensprecher Ronny Aeschbacher. Coop hat für den neuen Standort bei der Post rund 1,3 Millionen Franken investiert.

«Mit der neuen Verkaufsstelle decken wir andere Kundenbedürfnisse ab als bisher.»Ronny Aeschbacher, Mediensprecher Coop

Nimmt sich Coop mit der zusätzlichen Filiale nicht selbst ein Stück vom Kuchen weg? «Mit der neuen Verkaufsstelle decken wir andere Kundenbedürfnisse ab als bisher, darum rechnen wir nicht mit einer hohen Eigenkonkurrenzierung.» Das Sortiment beinhalte fremdländische Produkte, eine grosse Auswahl an Schokolade und einige Souvenirartikel.

Auch mit den «erweiterten Laden­öffnungszeiten» entspreche man den Kundenbedürfnissen noch mehr. Der Coop am Postplatz ist täglich von 6 bis 22 Uhr offen.

Der neueste Coup von Coop: Am 15. Juni öffnete die Coop-Filiale am Postplatz ihre Tore. Bild: Christoph Buchs

Coop zum Zweiten: Ein Coop Pronto mit Tankstelle kommt an der Rugenparkstrasse 19 zu stehen, dort, wo früher das Hotel ­Rugenpark seinen Platz hatte. Die Eröffnung ist für Anfang November geplant, so Mediensprecherin Sabine Schenker. Über die Investitionen in den neuen Shop macht die zuständige Coop Mineralöl AG keine Angaben.

Coop zum Dritten: Vis-à-vis vom Bahnhof West hätte an der Bahnhofstrasse 35 im Frühsommer ein Coop «to go» öffnen sollen. Ein Imbiss, der täglich von 6 bis 2.30 Uhr geöffnet ist.

Für das Projekt musste Coop ein Baugesuch einreichen. Zurzeit ist eine Einsprache hängig (siehe Infobox «Einsprache»). Wann der Take-away aufgeht, ist deshalb unklar. «Wir machen die weiteren strategischen Schritte davon abhängig», sagt Aeschbacher.

Das neue Konzept stehe ebenfalls in keiner Konkurrenz zu den bestehenden Coop-Supermärkten. «Bei ‹to go› werden ausnahmslos Lebensmittel verkauft, die sich sofort kon­sumieren lassen», sagt Aeschbacher. Auch das Ladenbild unterscheide sich stark von einem Coop-Supermarkt.

Coop stärkt also die Präsenz auf dem Bödeli, die Migros zieht sofort nach.

Migros zum Ersten: Die Migros- Tochter Migrolino reagiert im Bereich Convenience («bequemes, schnelles Essen») sehr direkt auf die Pläne von Coop für den Imbiss. Im neuen Geschäftshaus ­daneben, an der Bahnhofstrasse 37, öffnet im Dezember ein Migrolino-Shop.

«Zum Zeitpunkt der Mietvertragsunterzeichnung wussten wir vom Coop-Projekt noch nichts.» Christian Prochaska, Mediensprecher Migrolino

«Zum Zeitpunkt der Mietvertragsunterzeichnung wussten wir vom Coop-Projekt noch nichts», so Migrolino-Sprecher Christian Prochaska. «Wir sind nach wie vor von Konzept und Standort überzeugt.»

Im Shop will Migrolino mit ­Produkten für den Sofortverzehr insbesondere die Touristen ansprechen, die eben hungrig in Interlaken angekommen sind. Es werde aber auch Grundnahrungsmittel wie Mehl, Eier oder Teigwaren im Sortiment haben. Des Weiteren ist ein kleiner Bistro­bereich geplant. Über den Inves­titionsbetrag schweigt sich die Migrolino AG aus.

Migros zum Zweiten: Anfang ­Juni verkündete die Genossenschaft Migros Aare, die freien Ladenflächen im Oberland-Shopping zu übernehmen. Auf den ­Oktober 2017 entsteht dort auf 1150 Quadratmetern ein Supermarkt mit rund 10'000 Artikeln, investiert werden 2,9 Millionen Franken.

Angst vor der Kannibalisierung des Migros beim Bahnhof Inter­laken West hat der orange Riese nicht. «Wir sehen an diesem Standort ein grosses Erfolgspotenzial und ein Einzugsgebiet, das auch in Richtung Spiez, Brienz und Meiringen reicht», sagt Migros-Aare-Mediensprecherin An­drea Bauer. «Der Supermarkt ist eine ideale Ergänzung unseres Gesamtangebotes in der Region Interlaken und entlang der angrenzenden Gebiete.»

Migros zum Dritten: Auch in ­Wilderswil investiert die Migros Aare: 1,5 Millionen Franken kostet der Umbau in eine Voi-Filiale, der im 2018 über die Bühne geht. «Die Filiale Wilderswil entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen an eine moderne Filiale», so Bauer, darum die Umwandlung.

Die jeweils von Franchisenehmern geführten Voi-Filialen bieten einerseits das Migros- Sortiment an, andererseits auch lokale Produkte. Das Sortiment nimmt also eher zu als ab. Andrea Bauer: «Insgesamt findet die Kundschaft gegen 5000 Artikel, was dem Fünf- bis Sechsfachen eines Discounters entspricht».

Kein Muffensausen bei der Konkurrenz

Die Mitkonkurrenten auf dem Bödeli sehen dem Wachstum von Coop und Migros gelassen entgegen. Die Landi Jungfrau AG mit ihrer Filiale an der Unteren Bönigstrasse 50 sei mit ihrem Angebot nicht vergleichbar mit Coop und Migros, so Geschäftsführer Urs Huber im Interview*.

«Mitbewerber kurbeln den Wettbewerb an.»Philippe Vetterli, Mediensprecher Aldi Suisse

Auch bei Aldi und Lidl gibt man sich betont entspannt. «Mitbewerber kurbeln den Wettbewerb an», sagt Philippe Vetterli, Mediensprecher bei Aldi Suisse. Man wolle sich auf die eigenen Stärken – wie etwa günstige Eigenmarken – fokussieren. Auch Lidl gibt sich entspannt. «Die Gegend um den Raum Bödeli ist für uns nach wie vor eine interessante Region», sagt Corina Milz, Leiterin Unternehmenskommunikation.

Kunde statt Konkurrenz im Vordergrund

Coop wie Migros betonen, dass die Neueröffnungen und Umbauten keine Reaktionen auf die Aktionen des jeweils anderen seien. «Wir richten uns nach den Bedürfnissen unserer Kunden und nicht nach der Konkurrenz», sagt Migros-Aare-Sprecherin Andrea Bauer. Ins gleiche Horn bläst Ronny Aeschbacher: «Die Standortplanung von Coop richtet sich stets nach den Kundenbedürfnissen vor Ort aus. Wir geben keinen Kommentar zu Mitbewerbern ab.»

«Wir richten uns nach den Bedürfnissen unserer Kunden und nicht nach der Konkurrenz.»Andrea Bauer, Mediensprecherin Migros Aare

Fakt ist: Die Migros wird neu mit sechs Standorten, Coop gar mit deren neun auf dem Bödeli präsent sein (s. Grafik oben). Weitere Filialen im Gebiet Interlaken seien bei beiden Detailhandelsriesen aktuell nicht geplant.

* Das Interview mit Landi-Jungfrau-Geschäftsführer Urs Huber lesen Sie hier. (Berner Oberländer)