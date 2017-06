«Die ganze Talschaft darf stolz sein darauf»

«Die Schilthornbahn ist bis auf ihre DNA ein einheimisches Unternehmen. Das ganze Tal darf stolz sein auf die vergangenen 50 Jahre»: Der Berner BDP-Ständerat Werner Luginbühl als geladener Festredner würdigte am öffentlichen Jubiläumsfest vom Samstagnachmittag vor 400-köpfigem Publikum den Erfolg der Schilthornbahn AG. «Vor 17 Jahren fand da oben sogar das höchste politische Treffen der Welt statt, als der geschlossene Bundesrat auf dem Schilthorn tagte.»

Diesel zum Geburtstag

Martin Stäger als gebürtiger Einheimischer und heutiger Gemeindepräsident erinnerte sich an seine Jugendzeit zurück: «Als wir Kinder zur Eröffnung der Bahn einen ganzen Tag lang gratis Bahn fahren durften, war mir am Abend ganz schlecht davon.» Auch habe er an den Dreharbeiten zum James-Bond-Film leider nicht mit dabei sein dürfen, weil er damals noch nicht 18-jährig gewesen sei.

«1968 ist James Bond in ge­heimer Mission am Schilthorn aufgetaucht – das war ein ­Glücksfall für uns», zog auch ­Verwaltungsratspräsident Peter Feuz sein 007-Fazit. James Bond und Bahngründer Ernst Feuz ­seien somit quasi die Marken­botschafter der Schilthornbahn. In seiner Rede blickte Peter Feuz aber auch in die Zukunft: «Das Überbauungsprojekt ‹The Myrrhen› kommt nicht in Gang, und das Hotel Palace steht immer noch leer da. Es bleibt zu hoffen, dass sich dies bald ändert.»

Viel Sympathie erntete Andreas Feuz als Präsident der Allmend­genossenschaft: Dieser investierte nicht viele Worte, übergab den Führern der Schilthornbahn aber einen Gutschein für 1000 Liter Dieseltreibstoff. «Diesen können wir für die Beschneiung des Allmihubels sehr gut gebrauchen», verdankte Direktor Christoph Egger diese Geste.

Jubiläums-Sonnenuntergang

Kurz vor Sonnenuntergang enthüllte Egger dann gemeinsam mit dem aus dem französischen Tours stammenden Modellbauer Michel Dubois und Joël Vuigner, dem Vertreter von Swissminiatur, auf der Aussichtsplattform Piz Gloria ein Modell des Schilthorngipfels. «Ein zweites, identisches Modell steht ab sofort im Swissminiatur-Park von Melide im Tessin», verkündete Egger.

250 geladene Gäste wurden an der Jubiläumsfeier im Gipfel-Drehrestaurant schliesslich nicht nur kulinarisch verwöhnt; auch Petrus war in Festlaune und bescherte der Gesellschaft mitten in mystischen Nebelschwaden einen romantischen Sonnenuntergang. (Berner Oberländer)