Die Schwingarena unter dem Eiger

Es sind die kleinen Problemchen und Arbeiten, die Felix Rippstein jetzt, zwei Tage vor Festbeginn noch beschäftigen: Passt es mit den Parkplätzen im Grund? Funktionieren die Wasseranschlüsse, der Strom? «Die Nervosität steigt schon langsam», gibt der OK-Präsident zu.

Dabei hat er eine breite Er­fahrung im Organisieren von Schwingfesten: 1993 fand in Grindelwald das kantonale Schwingfest statt. Rippstein war damals noch aktiver Schwinger und OK-Mitglied. 10 Jahre später wurde auf dem Bärplatz das Oberländische Schwingfest durchgeführt – mit Felix Ripp­stein als OK-Vizepräsident. Diesmal hat er die Leitung des OK-Teams übernommen. Im Übrigen ist er seit 30 Jahren im Vorstand des Schwingklubs Grindelwald tätig, inzwischen als Präsident.

Am Wochenende kann er auf rund 450 Helferinnen und Helfer zählen. «Eine besondere Herausforderung wird sicher der Sonntagmittag, wenn im 2000er-Festzelt alle gleichzeitig und innerhalb einer Stunde essen wollen.» Der Chef der Festwirtschaft habe ihn aber beruhigt: Dies klappe auf jeden Fall. Das Gesamtbudget des Oberländischen Schwingfests beträgt rund 450'000 Franken.

Siegermuni Eiger

Beeindruckend ist der Gabentempel für die teilnehmenden Schwinger. «Wir haben beispielsweise Glocken, Waschmaschinentürme, Gebrauchswerkzeug wie Motor­sägen und natürlich auch viele schöne Holzpreise wie Truhen und Tische im Angebot», so Rippstein ­– ganz zu schweigen von den vier Lebendpreisen, dem Siegermuni Eiger sowie den Rindern Raja, Elina und Dohle.

Die Arena im Grund bietet 4470 Sitzplätze. Hinzu kommen einige Stehplätze. «Ich rechne inzwischen mit rund 5000 Zuschauern, die am Sonntag dabei sind», so der OK-Präsident. Er freut sich auf viele spannende Kämpfe in einem prominenten Teilnehmerfeld. «Drei Schwingerkönige und insgesamt 16 ‹Eidgenossen› – für ein oberländisches Fest ist das nicht selbstverständlich.» (Berner Oberländer)