Der OK-Präsident ist auch der Favorit

Das Erlebnis, in der prachtvollen Berglandschaft, wo einst das Vogellisi lebte, zusammen einen Berglauf zu bestreiten, lockt jedes Jahr gegen tausend Laufbegeisterte nach Adelboden. Auch die Weltklasseläuferin Martina Strähl zieht es regelmässig ins Lohnerdorf. Die Solothurnerin, aber auch der Reichenbacher Martin von Känel haben diesen Berglauf als Seriensieger und Streckenrekordinhaber mitgeprägt. Sie werde diesen Sonntag aber nicht an den Start gehen, war von der Berglauf-Langdistanz-Weltmeisterin 2015 zu erfahren. Und Martin von Känel hat sich noch nicht angemeldet. Wie das Frauenteilnehmerfeld definitiv aussieht, steht erst kurz vor dem Start fest.

Kein Duell Mathys - Schmid

Streckenrekordinhaber Christian Mathys wird am übernächsten Samstag den Stockhorn-Halbmarathon laufen. Somit wird es leider bei beiden Anlässen nicht zum Duell der beiden Schweizer Meister kommen. Jonathan Schmid, der aufsteigende Stern am Schweizer Berglaufhimmel, ist letzten Samstag an der Europameisterschaft in Slowenien guter Zwölfter geworden. «Schade, dass es nicht zum Duell mit Christian kommt.

Mit so einem Pacemaker und Hasen würde es mir leichterfallen, den Streckenrekord von 56 Minuten und 35 Sekunden zu unterbieten», bedauert der 24-jährige Bäcker-Konditor, der auch als OK-Präsident wirkt. «Ich bin top motiviert, auf den 12,6 Kilometern und 860 Höhenmetern aufs Sillerenbühl alles zu geben», so der Topfavorit.

Meist viele Nachmeldungen

Wer weiss, wie schon so oft beim Vogellisi-Berglauf gibt es durch nachgemeldete Spitzenläufer noch unerwartete Konkurrenz. Co-Bauchef Ruedi Bärtschi, der wie die meisten OK-Mitglieder auch teilnimmt, dürfte mit Markus Graf erster Anwärter auf einen weiteren M50-Kategorien-sieg sein.

Breites Programm

Die Veranstaltung bietet im Rahmenprogramm eine grosse Palette von weiteren Startmöglich­keiten an. So kann der Berglauf in 2er-Teams (Frauen, Männer, Mixed) gesplittet gelaufen werden. Die Walker und Nordic Walker kommen auf einem eigenen Trail auf das Sillerenbühl. Und im Zielgelände findet auch der Kinderberglauf statt.

Infos und Anmeldung: www.vogellisi-berglauf.ch (Berner Zeitung)