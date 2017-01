Dem Teufel den Garaus gemacht

Teuflische Tradition, infernalische Stimmung: Über dreihundert Kreuzzügler im Alter zwischen drei Monaten und 85 Jahren führten am Freitagabend in einem wahren Fackelmeer den Teufel auf dem Horeschlitten über die Dorfstrasse zum Schafott.

Beim Sportzentrum angekommen, wurde Luzifer auf einem hohen Schneehoger an den Marterpfahl gebunden, sodass er denn auch von überall her gut zu sehen war. Dann beträufelte ihn Feuermeister Yannick Hunziker tüchtig mit Benzin. Die Flutlicht­anlage wurde gelöscht, die Guggemusig spielte eine herzzerreissende Melodie an, und das Böse ging in Flammen auf – auf dass es unter dem Jubel der Inferno-Gemeinde samt den bösen Geistern ins Jenseits befördert werde.

Am Samstag gehen 1850 Teilnehmer aus 24 Ländern unterhalb des Schilthorngipfels ins 7,6 Kilometer lange Abfahrtsennen. Gestartet wird mit Einzelstart, alle zwölf Sekunden ein Fahrer. Nach den ersten 68 Stern­fahrern starten die grossen Favoriten: mit der Startnummer eins Vorjahressieger Brian Brog aus Meiringen. Zwölf Sekunden nach ihm der Sieger von 2014 Marco Michel aus Obwalden und weitere zwölf Sekunden später Felix Tschümperlin (Alpthal), der vor zwei Jahren gewann.

Auch die schnellste Frau der letzten vier Jahre ist wieder dabei: Nicole Bärtschi aus Buttisholz startet mit der Startnummer 132. Zehn Minuten nach ihr geht auch die fünffache Inferno-Siegerin, letztjährige Zweite und beste Oberländerin Marianne Rubi (Grindelwald) ins Rennen.

Die besten Zuschauerplätze befinden sich im Zielgelände hinter dem Hotel Jungfrau in Mürren (mit Platzspeaker), bei der Seewlifuhre (unterhalb Birg) und auf der Höhenlücke. ­Letztere kann via Allmendhubel erreicht werden und verfügt über einen eigenen Liveplatzspeaker.

Um 20.30 finden in der Mehrzweckhalle Mürren die Siegerehrungen statt, danach ist musikalische Unterhaltung mit den Bermudas bis drei Uhr nachts angesagt. (Berner Oberländer)