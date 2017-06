Das Heim Solina wird vom Verein zur Stiftung

«Im Geschäftsjahr 2016 standen die Solina-Heime mehrmals im Interesse der Medien», orientierte der Präsident Daniel Gobeli an der Hauptversammlung des Vereins in Spiez. So wurde Anfang Jahr über die Einführung des längsten Vaterschaftsurlaubs der Schweiz berichtet, der bis zu sechs Wochen dauern kann. «Die Berichterstattung über die Rückforderung von Staatsgeldern, die für das Bauprojekt Grapbianca gesprochen wurden, war weniger angenehm», gab Gobeli zu. In einer Meldung der Gesundheits- und Fürsorgedirektion hielt diese abschliessend fest, dass Solina ­alle Beiträge zweckentsprechend verwendet habe und kein Fehlverhalten vorliege.

Warum eine Stiftung?

Nach der Einweihung des neuen Gebäudes im Vorjahr erfolgte die endgültige Betriebsaufnahme. Leider wurden bald nicht optimal funktionierende Abläufe iden­tifiziert, die auf die Stimmung der über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter drückten. Als Abhilfe wurde ein Entwicklungsprojekt zur Prozessoptimierung gestartet. Warum genau erfolgt nun aber die Umwandlung in eine Stiftung? Der Vorstand habe mehrere Möglichkeiten abgeklärt und sei zum Schluss gekommen, dass eine Stiftung die beste Lösung sei.

Mit Solina Plus besteht im Verein bereits eine Stiftung, die neu Stiftung Solina heisst. Ihr werden das Vermögen, der Betrieb und die Mitarbeiterverträge übertragen. Der Vorstand bleibt und hofft, dass die nicht gewinnorientierte Institution steuerfrei bleibt. Der Verein mit 200 Mitgliedern besteht mit weniger Kompetenzen weiter. Mit «einem Sackgeld als Startkapital», wie der Jurist und Vorstandsmitglied Sandro Genna betonte, und mit Geld von Sponsoren sowie anderen Geldgebern wolle man Gutes tun, das sonst nicht finanzierbar wäre.

Digitale Transformation

Das ganze Rechnungswesen und der Betrieb der drei Solina-Häuser, die seit 1883 «Verein für kirchliche Liebestätigkeit», «Asyl Gottesgnad» und «Oberländische Krankenheime» hiessen, werden über die Stiftung laufen, deren Zweck unveränderbar ist. An der Vereinsversammlung waren nur 15 Mitglieder anwesend (unter 10 Prozent), was zeige, dass die Rechtsumwandlung nötig sei. Diese Mitglieder genehmigten die neue Rechtsform von Solina mit Standorten für Wohnen, Pflege und Betreuung in Spiez und Steffisburg.

Der Vorstand bewilligte das Konzept sowie den Projektkredit und wählte einen neuen Partner für eine digitale Lösung. Im November wurde ein ausgewiesener ICT-Spezialist für Solina eingestellt. Er betreut alle Projekte im Bereich der Informatik und baut eine interne Supportorgani­sation auf. Ab August wird eine Informatiker-Lehrstelle angeboten. Solina verfolgt das Ziel, ab Ende 2017 eine eigene ICT-Infrastruktur aus der Cloud zu betreiben, und legt den Grundstein für die zukünftige Digitalisierung der Prozesse.

Das vereinfacht die Abläufe. So werden Medikamente automatisch vom System bestellt und geliefert. «Die IT ist vergleichbar mit dem Schiedsrichter im Fussballspiel: Wenn man sie nicht bemerkt, ist sie gut. Wir wollen wenig Zeit am PC arbeiten und mehr Zeit für die Bewohner haben», so der Präsident.

Mehr Patienten in Spiez

Wegen der Bauarbeiten in Steffisburg wohnen zurzeit mehr Patienten in Spiez. Die Anzahl der bewilligten Pflegeplätze für Kranke, Behinderte, solche mit Demenz und Drogenabhängige stieg auf 318. Bei kürzerer Aufenthaltsdauer traten mehr Langzeitpatienten ein – und zwar mit mehr Aufwand bei gleich bleibenden Tarifen. Die Rechnung schloss mit einem kleinen Gewinn ab. Das Ergebnis lag vor ­Abschreibungen und Zinsen bei knapp 3 Millionen Franken, etwas tiefer als im Vorjahr. Die Aktiven betrugen 82,1 Millionen Franken, orientierte der Geschäftsführer Patric Bhend. (Berner Oberländer)