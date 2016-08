Das Aus für die Mehrzweckhalle

Zu unterschiedlich die Auffassungen der Vereine in Sachen Grösse, zu umstritten das Millionenprojekt in der Bevölkerung: In Oberdiessbach wird in den kommenden Jahren keine neue Mehrzweckhalle gebaut. Dies teilten Gemeindepräsident Hans Rudolf Vogt und Gemeindeschreiber Oliver Zbinden dieser Zeitung mit.

Dass die Behörden jetzt an diesen Punkt gelangt sind, kommt nicht ganz unerwartet. Im März sagte der Gemeinderat die für den 5. Juni vorgesehene Urnenabstimmung ab: Zu kritisch waren die Eingaben im Mitwirkungsverfahren. Der Gemeinderat wollte das Projekt damals trotzdem noch weiterverfolgen, weil er an einen Konsens zwischen den beteiligten Kultur- und Sportvereinen glaubte.

Doch man wurde sich nicht einig. «Allgemein wünschten sich die Sportvereine eine Dreifachhalle, die Kulturvereine plädierten für etwas Kleineres im Stil des Löwen-Saals», so Hans Rudolf Vogt. Für den Entscheid, das Projekt zu stoppen, spielten weitere Faktoren eine gewichtige Rolle.

Die Gemeinde Linden entschied jüngst an der Gemeindeversammlung, ihre Sekundarschüler ab 2018 nicht mehr nach Oberdiessbach zu schicken. «Damit müssen wir hier wohl zwei Klassen schliessen», so Oliver Zbinden. Was zur Folge hat, dass das Platzproblem, welches mit der Mehrzweckhalle hätte gelöst werden sollen, gar nicht mehr besteht.

Übrig bleibt nur der Sportplatz

An einem Workshop im Juni hatten Privatpersonen noch zwei ­Alternativprojekte präsentiert: eine Turnhalle auf dem ehemaligen Jenni-Areal an der Burgdorfstrasse oder eine gemischte Nutzung mit Wohnbauten auf dem Schulareal. Beides nicht umsetzbar, findet der Gemeinderat: Die Burgdorfstrasse sei vom Schulareal zu weit entfernt. Und die Kombination mit Wohnbauten würde eine Ortsplanungsrevision erfordern.

Mit diesem Rückzieher ist auch die ganze Schulraumplanung in Oberdiessbach beendet. Das Gesamtprojekt kam 2009 mit einem Masterplan ins Rollen. Vorgesehen war ursprünglich neben dem Bau einer Mehrzweckhalle ein Umbau des Primar- und des Sekundarschulhauses.

Das Projekt Primarschule wurde wegen rückläufiger Schülerzahlen vorzeitig gestoppt. Auch das Sekundarschulhaus hat mit dem Entscheid aus Linden keinen Erweiterungsbedarf. Umgesetzt ist letztlich nur ein Teilprojekt des ganzen Kuchens, nämlich der 2013 eingeweihte Sportplatz Leimen.

«Betrag nicht einfach futsch»

Über eine halbe Million Franken hat die Mehrzweckhalle für die Planung bisher verschlungen: 2012 gab es eine Architektengrobstudie für 34 700 Franken, zwei Jahre später den Studienauftrag für vier Architekten für 193 000 Franken und letztes Jahr die Ausarbeitung des Gewinnerprojekts mit Baugrunduntersuchung und Bauherrenberatung für 320 000 Franken. Das ergibt ein Total von 547 000 Franken.

Doch: «Dieser Betrag ist nicht einfach futsch», beschwichtigt Vogt. Obwohl das verfolgte Bauprojekt nicht realisiert werde, bestehe das Platzproblem für Kultur- und insbesondere für Sportvereine weiterhin. «Wir haben drei voll ausgelastete Turnhallen. Und wir sind nach wie vor der Meinung, dass der Platz zwischen Primar- und Sekundarschulhaus für eine Mehrzweckhalle ideal wäre.»

Nun erhoffe man sich die Initiative von Vereinen. Auch dieser Gedanke habe beim Entscheid, die Notbremse zu ziehen, mitgespielt: «Bei einem Nein an der Urne – und damit hätten wir rechnen müssen – würde in den nächsten zehn Jahren garantiert keine neue Mehrzweckhalle gebaut.» So jedoch könne man einen sauberen Strich ziehen und sei für Neuplanungen weiterhin offen.

Immerhin dürfte das Aus des Mehrzweckhallenprojekts den Steuerzahler freuen: Der Gemeinderat verzichtet auf die geplante Steuererhöhung.

(Berner Zeitung)