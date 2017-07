Beschäftigung für Asylsuchende

Ringgenberg Die ersten 13 Asylbewerber aus Eritrea sind am Donnerstag im ehemaligen Gästehaus der Heilsarmee in Ringgenberg eingetroffen. Mehr...

Ringgenberg Die Revision der Ortsplanung in Ringgenberg soll in zwei Phasen gegliedert werden. ­Damit legt man die Entwicklungsschwerpunkte in den nächsten 30 Jahren fest. Mehr...