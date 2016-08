«Berg der Schande» bleibt

Das Komitee «Démonter Louis Agassiz» verzichtet auf weitere Bemühungen im Berner Oberland und im Wallis, den umstrittenen Berg, das 3946 Meter hohe Agassizhorn, in Rentyhorn umzubenennen.

«Neun lange Jahre haben wir vom Komitee «Démonter Louis Agassiz uns bemüht, die Gemeindebehörden der drei Standortgemeinden des Agassizhorns zum Nachdenken zu bewegen», schreibt der St. Galler Historiker und Mitglied des Initiativkomitees Hans Fässler in einer Mitteilung.

«Sind Grindelwald, Guttannen und Fieschertal überhaupt lernfähig?», fragt Fässler. 2500 Menschen aus aller Welt ver­langten zusammen mit Kulturschaffenden, Historikern und Politikern in einer Petition, das ­Agassizhorn in Rentyhorn umzubenennen, weil die Schweiz damit ein wichtiges internationales Zeichen gegen den Rassismus und für die Erinnerung an das Menschheitsverbrechen der Sklaverei setzen könnte.

Vordenker für Rassisten

Buchstäblicher Stein des Anstosses war, dass der Berg im Berner Oberland den Namen des Freiburger Louis Agassiz (1807–1873) trug, damals ein bedeutender ­Naturwissenschafter. Aber nicht nur: Einmal liess Agassiz auf einer Plantage in South Carolina den Sklaven Renty fotografieren, um «wissenschaftlich» die Minderwertigkeit der «schwarzen Rasse» nachzuweisen.

Er galt als Vordenker für die Nationalsozialisten oder den Ku-Klux-Klan. Fässler erklärt, zweimal habe sich der Bundesrat zu der Angelegenheit geäussert und das Denken von Agassiz verurteilt, gleichzeitig die Gemeinden ermuntert, weiterführende Schritte einzuleiten.

Trotz aller Bemühungen des Initiativkomitees und der Künstlerin Sasha Huber – die 2008 auf dem Agassizhorn eine Erinnerungstafel für den Sklaven Renty auf dem Gipfel montierte – wurde 2010 die Umbenennung des umstrittenen Grenzgipfels durch die Gemeinden Fieschertal, Grindelwald und Guttannen abgelehnt. «In Absprache mit den anderen Gemeinden sind wir nicht mehr auf dieses Thema eingetreten», sagte am Donnerstag Christian Anderegg, der seit Anfang Jahr in Grindelwald im Amt ist.

Die Gemeindepräsidenten von Guttannen und Fieschertal waren für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Fässler: «Die Gemeinden werden damit leben müssen, dass mitten in ihrer herrlichen und Unesco-zertifizierten Bergwelt ein Berg der Schande steht.» (Berner Oberländer)