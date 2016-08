Barbara Egger tauft neuen Triebwagen

Auch heuer sind an den 4. Dampfbahntagen Lenk - St. Stephan vom 3. und 4. September neben dem Rahmenprogramm drei weitere Höhepunkte vorgesehen: am Samstag die Taufe des neusten Triebwagens der Montreux-Berner-Oberland-Bahn (MOB) durch die Regierungsrätin Barbara Egger-Jenzer, an der die Musikgesellschaft Lenk aufspielt; die Führerstandsfahrten in einer Diesellok und einem Salonwagen sowie das Open-Air-Konzert der Kinderband Tischbombe am Sonntag.

Dampfbahn von 1914

Das vielfältige Rahmenprogramm rund um die Dampfbahntage Lenk beinhaltet die regelmässigen Fahrten mit Zügen der Museumsbahn Blonay–Chamby. Die Dampflok B.F.D. 3 und der Salonwagen aus dem Jahr 1914 verkehren gemäss speziellem Fahrplan.

Vom Bahnhof Lenk aus zirkuliert eine Postkutsche zum Alpkultur-Spielplatz Lenkerseeli und bringt die kleinen und grossen Gäste zum Bahnhöfli der «Strubelibahn». Der neue Triebwagen der MOB kann nach seiner Taufe während einer Stunde öffentlich besichtigt werden.

Auch Puppenspieltheater

Verschiedene volkstümliche Musikformationen werden über beide Tage im Festzelt beim Bahnhofplatz spielen. Für die kleinen Gäste wird das Puppentheater «Kleiner Hund auf grosser Fahrt» live aufgeführt.

Und passend zum Thema Dampfbahn ist der Spielort im Güterschuppen neben dem Abstellgleis des Bahnhofs Lenk. Der Markt mit lokalen Spezialitäten, das Nostalgiekarussell, die Hüpfburg und die Festwirtschaft mit Kobi’s Grill bieten auf dem Bahnhofplatz die bewährte Unterhaltung und sollen auch heuer für ein unvergess­liches Dorffest sorgen, wie Lenk-Simmental Tourismus mitteilt.

Kinderband Tischbombe

Am Sonntag erwartet die Fest­besucher ein ganz besonderes Konzert: Die im Raum Zürich bekannte Kinderband Tischbombe ist an der Lenk zu Besuch. Auf dem Bahnhofplatz sorgt die vierköpfige Kinderband für Stimmung. Diese Gratisunterhaltung ist der Höhepunkt der diesjährigen Dampfbahntage Lenk. Diese werden in Zusammenarbeit mit der MOB, der Gemeinde Lenk, dem Sporthotel Wildstrubel, Lenk-Simmental Tourismus und zahlreichen Sponsoren unterstützt.

Die Dampfbahntage finden am Samstag, 3. September, von 10 bis 22 Uhr und am Sonntag, 4. September, von 9 bis 17 Uhr statt. Weitere Infos: www.lenk-simmental.ch. (pd)