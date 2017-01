Bahnhof-Apotheke in neuen Händen

Nur eine aufmerksame Betrachterin sieht die Änderung auf dem grossen Schriftzug über dem Laden sofort: Seit dieser Woche prangt ein neues Logo über der Eingangstüre der Bahnhof-Apotheke.

Der Grund: Dr. Matthias Schneider, der die Apotheke 1985 am Bahnhof Interlaken-West im Gebäude des ehemaligen BLS-Stellwerks gründete, übergab sie nun dem Familienunternehmen Dr. Bähler. Obwohl sich die Besitzverhältnisse verändert hätten, werde der Kunde kaum etwas bemerken, erklärt die neue Betriebsleiterin Michaela Martinelli. «Das zehnköpfige Team bleibt bestehen.»

Seit fast 15 Jahren in der Bahnhof-Apotheke

Die Apothekerin selbst arbeitet seit 2003 wieder fest in der Bahnhof-Apotheke. Bereits nach dem Studium war sie in der Bahnhof-Apotheke am Westbahnhof an­gestellt, wechselte dann aber für einige Jahre nach Bern, um in verschiedenen Apotheken Er­fahrungen zu sammeln. «Nach wie vor sind wir hier zwei Apothekerinnen und ein Apotheker – ­natürlich bleibt uns Matthias Schneider erhalten.» Zudem arbeiten fünf Pharmaassistentinnen und zwei Auszubildende im Geschäft.

2002 habe es eine grosse Geschäftsrenovierung gegeben, sagt Martinelli, deren Mann die Leitung der Apotheke der Spitäler fmi AG innehat. Die Mutter zweier erwachsener Kinder, die in der Freizeit gern Aquafit betreibt, engagiert sich, neben ihrem Beruf, auch im Vorstand der Soroptimisten, des Serviceclubs für Frauen in verantwortlichen Positionen im Berufsleben.

Zudem arbeitet sie als Inspektorin und prüft die öffentlichen Apotheken des Kantons Bern, um zu gewährleisten, dass die Auf­lagen erfüllt sind. «Dies gibt eine schöne Abwechslung in den Berufsalltag.» Zum neuen Besitzer, Dr. Bähler, sagt sie: «Die grösste Apotheke des Familienunternehmens ist die Berner Bahnhof-Apotheke.» Angefangen habe die Familie allerdings in Münsingen. Natürlich habe sich das Angebot der Interlakner Bahnhof-Apotheke nicht verändert. «Wir bieten nach wie vor ein umfangreiches Medikamentenangebot und ein breites Spektrum an Dienstleistungen.» (Berner Zeitung)