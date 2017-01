Ariane Nottaris für Statthalter-Wahl nominiert

An der Hauptversammlung im Restaurant Löwen in Wimmis haben die Delegierten des SVP-Kreisverbandes Frutigen-Niedersimmental einstimmig entschieden, Ariane Nottaris (Bild) als Regierungsstatthalterin zu nominieren. «Als bisherige Stellvertreterin von Christian Rubin kennt sie den Verwaltungskreis bereits bestens», schreibt die Partei in einer Medienmitteilung.

Das Dossier habe die ein­gesetzte Findungskommission «absolut überzeugt», erklärte Präsident Bruno Stucki. Die Kandidatin könne mit der Zentral­regierung auf Augenhöhe diskutieren und verhandeln.

Wahl am 21. Mai

Die vorgeschlagene Juristin ist im Emmental aufgewachsen und wohnt nun seit gut fünf Jahren in Krattigen. Ab 2005 war sie für die Regierungsstatthalterämter Frutigen, Niedersimmental, Interlaken und Oberhasli beratend tätig, bevor sie dann 2008 Christian Rubins Stellvertreterin wurde.

«In all den Jahren habe ich diverse Entwicklungen mitgemacht, konnte Erfahrungen sammeln und viel dazulernen», erklärte Ariane Nottaris. Sie habe sich auch in nicht juristische Auf­gaben einarbeiten können, wie beispielsweise die Krisenbewältigung nach Brandfällen und ­Unwettern. Die Wahl findet am 21. Mai statt.

Parolen und Wahlen

Die Versammlung fasste weiter die Parolen für den Urnengang am 12. Februar: Nein zur erleichterten Einbürgerung von Personen der dritten Ausländergeneration, Ja zur Schaffung eines NAF-Fonds und Ja zum Unternehmenssteuerreformgesetz III. Ein weiteres Thema waren bereits die Gross- und Regierungsratswahlen 2018: Kurt Zimmermann, Gemeindepräsident von Frutigen, wurde zum Wahlleiter bestimmt. (pd)