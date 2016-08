Alter Wein in neuen Schläuchen

«Eine Destinationsstrategie ist dann eine gute, wenn sie auf einem Bierdeckel Platz hat», sagte Martin Bachofner, Direktor von Gstaad-Saanenland Tourismus (GST). Und ein Bierdeckel war es denn auch, was den Interessierten präsentiert wurde. Darauf standen die strategischen Leitplanken.

GST-Präsident David Matti führte aus, dass GST und die Bergbahnen Destination Gstaad AG (BDG) im Frühling 2014 zusammen mit der Gemeinde Saanen die Erarbeitung einer «von allen Anspruchsgruppen getragenen touristischen Destinationsstrategie» in Angriff genommen hätten. Diese könne heute feierlich verabschiedet werden.

«Persönlich erlebbar»

An der Podiumsdiskussion, die von Thomas Frei, Hotelier im Bernerhof Gstaad, moderiert wurde, nahmen David Matti, Vorsitzender des Steuerungsausschusses und Präsident GST, Albert Bach, Gemeindepräsident Saanen, Heinz Brand, Verwaltungsratspräsident BDG, Willi Bach, Vertreter der Landwirtschaftlichen Vereinigung, sowie Daniel Fischer, Berater des Steuerungsausschusses, teil. Die Vision der Destinationsstrategie ist klar: «Gstaad-Saanenland ist die führende alpine Genussdestination», steht zuoberst auf dem Bierdeckel.

Dies soll gemeinsam erreicht werden. Darunter die Mission: «Wir machen die Destination persönlich erlebbar.» Da wird auf die Mithilfe eines jeden Einzelnen gezählt. Dann die Werte: «Gstaad-Saanenland steht für alpine Echtheit/Lebensstil.»

Dies bedeute für ihn, die Natur zu zeigen, wie sie sei, erläuterte Heinz Brand. Mit den gepflegten Alpen und den schönen Landschaften. Daniel Fischer doppelte nach, die Symbiose von Natur, Kultur, Landwirtschaft und Tourismus sei matchentscheidend, darin habe das Saanenland mehr Potenzial als andere Destinationen.

«Alpine Echtheit ist ein Strassenfeger», ist Fischer überzeugt. An der geschützten Wort- und Bildmarke Gstaad mit dem Slogan «Come up, slow down» wird ohne Wenn und Aber festgehalten.

Ziel: Ganzjahresdestination

Im Zeichen des Klimawandels und des hart umkämpften Schneesportmarktes sei es wichtig, den Wintertourismus, der nach wie vor die grösste Bedeutung habe, zu optimieren und den Sommertourismus anzukurbeln. Heinz Brand sagte, es sei eine noch ungenutzte Stärke des Saanenlandes, dass man hier viel ruhiger Skifahren könne als anderswo. So sollen Skisportler und Skigeniesser getrennt voneinander zufriedengestellt werden.

Hinsichtlich des Sommertourismus sollen neben dem Wandern und dem Klettern unter anderem auch Rennrad, Mountainbike, ­E-Bike und Cross Country Bike gefördert werden. Flexible Betriebszeiten der Bergbahnen sollen diese Erlebnisse zum Genuss machen. Brand gibt zu: «Unsere Devise ist es nicht, Neues zu machen, sondern Bestehendes zeitgemäss aufzufrischen und neu zu positionieren.» Gute Destinationen seien Umsetzungsweltmeister und nicht Ankündigungs­minister, sagte Daniel Fischer. Es gehe nun darum, die gefassten Entscheide umzusetzen.

Es gab weder revolutionär Neues noch etwas, das einen vom Sockel haute. Die Destination und ihre Produkte müssen nicht neu erfunden werden. Man müsse einfach das, was die Region ausmache, noch besser heraus arbeiten. Die neue Destinationsstrategie ist alter Wein in neuen Schläuchen, was in diesem Fall allerdings positiv zu verstehen ist. (Berner Oberländer)