Alpen von Erwärmung besonders betroffen

«Ich habe meinen Augen nicht getraut.» Bernd Römmelt hat einen Ausdruck, als ob er noch immer staunen würde. «Alles schon am Blühen!» Normalerweise seien die Krokusse auf den Wiesen da oben erst gegen Mai in voller Blüte, sagt der deutsche Naturfotograf nach einer Visite auf dem Niederhorn. Er muss es wissen nach früheren Besuchen auf dem Berg, bei denen er die Krokusblüte und Steinböcke vor dem Panorama der Jungfraure­gion ablichtete.

«Es wird immer wärmer»

Bernd Römmelt präsentierte im Rahmen eines Explora-Events in Thun und Spiez seine Aufnahmen zum Thema «Alaska, die letzte Wildnis». Ob in Alaska oder in den Alpen: Während des Vortrags nahm der gebürtige Münchner kein Blatt vor den Mund, wenn es um Umweltzerstörung oder Klimawandel ging.

Er sehe es «exorbitant klar» von seinem Daheim am Alpenrand in Südbayern aus und könne es auch im Berner Oberland feststellen. «Es wird immer wärmer. Darüber können auch kurzfristige Kälteperioden oder schneereiche Ausnahmewinter nicht hinwegtäuschen.» Für ihn sei gerade der Umstand, dass Kritiker während Kältephasen Zweifel am Klimawandel äusserten, der beste Beweis, wie real dieser sei: «Man ist die Kälte gar nicht mehr gewohnt!»

Gebirge stärker betroffen

Zudem würden die Bewohner der Tallagen im Winter zusätzlich ­getäuscht. «Während der kalten Jahreszeit herrscht ja oft Inversion.» Damit meint der Fotograf das typische «Oben Blau, unten Grau»: Schwere Kaltluft fliesst aus dem Gebirge in tiefere Lagen, wo sie als «Kaltluftsee» liegen bleibt. Während sich die feucht-frostige Luft unter dem Nebelmeer bitterkalt anfühlt, ist es an der Sonne darüber viel wärmer. «Tatsächlich ist die durchschnittliche Erwärmung im Gebirge vor allem im Winter weit stärker als im Tiefland.»

Aber auch in den Niederungen müsse man sich mehr und mehr an grünbraune Winter gewöhnen. «Als ich ein Junge war, dauerte der Winter im Umland von München drei Monate, von Anfang Dezember bis Ende Februar.» Heute habe man Glück, wenn im Flachland noch während eines Monats Schnee liege. Diese Saison sei es besonders krass: «Sowohl in Bayern wie auch im Berner Oberland sind nur noch die hohen Lagen weiss. Selbst auf dem Niederhorn, auf gegen 2000 Meter, hat es bereits jetzt kaum noch Schnee.»

Wie lange noch?

Und der Schneemangel wiederum habe gravierende Auswirkungen auf die Gewässer, führt Bernd Römmelt, der als einer von fünf «Jägern des Lichts» in Deutschland zu den bekanntesten Naturfotografen gehört, weiter aus: «Liegt im Frühling kaum Schnee in den Bergen, gibt es auch wenig Schmelzwasser, das Bäche und Flüsse füllt.»

Zurzeit fingen unsere schrumpfenden Gletscher, die im Sommer reichlich Schmelzwasser liefern, dies noch auf. «Doch wie lange noch?» Früher sei die Zugspitze, Deutschlands höchster Berg, vergletschert gewesen. Heute fehle das «ewige» Eis. «Wir müssen uns darauf gefasst machen, dass selbst die grossen Eisströme der Alpen wie der Rhone- oder der Aletschgletscher bis zum Ende dieses Jahrhunderts praktisch verschwinden.»

Gerade der Alpenraum, der wie die Polargebiete weit überdurchschnittlich von der Erderwärmung betroffen sei, führe unsere Verantwortung eindringlich vor Augen, meint der Fotograf. Jede und jeder einzelne könne sehr viel tun, sei es durch den Kauf kleinerer Autos, ökonomisches Fahren, Ausschalten von Geräten im Stand-by-Modus und vieles mehr. «So könnten wir den Klimawandel ohne Komforteinbussen abwenden», ist Bernd Römmelt überzeugt. (Berner Oberländer)