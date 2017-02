Adelbodner lehnen Rückbaukosten für Nevada-Areal ab

Die Adelbodner Stimmberechtigten haben am Sonntag überraschend und knapp einen Kredit von 570'000 Franken für die Rückbaukosten auf dem Nevada-Areal abgelehnt. Mit dem Geld hätten im übertragenen Sinn die letzten Scherben des gescheiterten Alpenbadprojekts zusammengekehrt werden sollen.

Gemeindeobmann Markus Gempeler zeigte sich am Sonntag auf Anfrage überrascht vom Nein. «Schwierig zu sagen, was genau zur Ablehnung führte», findet Gempeler. Als die Gemeinde nach dem Scheitern des Alpenbadprojekt den Heimfall des Areals bekannt gab, war die Stimmung in der Bevölkerung laut Gempeler sehr positiv. Nun müsse der Gemeinderat analysieren, was zur Ablehnung des Kredits führte und beraten wie es allenfalls weitergehen könnte.

739 Stimmberechtigte sagten am Sonntag an der Urne Nein, das sind 50,86 Prozent. Ja-Stimmen gingen deren 714 ein, das sind 49,14 Prozent.

Fata Morgana Alpenbad

Auf dem Nevada-Areal im Dorf sollte für 120 Millionen Franken ein Luxushotel mit grosser Bäderlandschaft entstehen - das Alpenbad. Investoren aus Kuwait versprachen die nötigen finanziellen Mittel.

Doch das ganze erwies sich letztlich als Fata Morgana. Die kuwaitischen Investoren zogen sich 2010 zurück. Danach wurde das Projekt mehrfach überarbeitet - ohne Erfolg. 2014 tauchte mit der Innovafina Development AG ein neuer Investor auf. Dieser nahm nach Längerem die Abbrucharbeiten der zur Liegenschaft gehörenden Bauten in Angriff. Die Rückbaukosten übernahm zu einem Teil die Investorin, zu einem anderen sprang das örtliche Licht und Wasserwerk mit einer Bürgschaft ein.

Das Alpenbad, soviel war spätestens letzten Sommer klar, würde der Investor nicht mehr realisieren. Die Baubewilligung erlosch und das Baurecht ging an die Gemeinde als Grundeigentümerin zurück.

Sie hätte nun in einem letzten Schritt die Rückbaukosten abgelten sollen. Mit dem Entscheid an der Urne vom Sonntag ist namentlich das Licht- und Wasserwerk auf seiner Bürgschaft von 400'000 Franken zumindest vorderhand sitzen geblieben ist. Was auf der Brache künftig entstehen soll, ist offen. Bis Mitte der 1990-er Jahre stand dort das Hotel Nevada, das durch einen Brand zerstört wurde.

Ja sagten die Adelbodner am Sonntag auch zum Kauf und Verkauf von Land für einen neuen Werkhof und ein Feuerwehrmagazin. Die Stimmberechtigten legten 875 Ja und 597 Nein in die Urne. (tag/sda)