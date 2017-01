Achtung! Hier gehts militärisch zu und her

«Des Morgens beim Aufstehen soll die erste nie zu unterlassene Pflicht und Beschäftigung eines Soldaten sein, seine Kleidungsstücke zu reinigen, sich zu ­kämmen und zu waschen.» Noch Fragen?

«Wenn er auf der Strasse geht, soll er nicht Tabak rauchen, sondern nur in oder vor dem Quartier, oder ausser dem Ort ist es ihm gestattet.» Und: «Begegnet er einem Offizier, so soll er die Pfeife aus dem Mund nehmen, bevor er ihm die nachher befoh­lene Ehrenbezeugung erweiset.» Alles klar, oder?

Detailverliebte Anordnungen

Ja, die «Pflichten der Gemeinen» (soll heissen: «einfachen Soldaten») werden bereits im ersten Abschnitt des «Reglements für die eidgenössischen Truppen» von 1828 minutiös umschrieben. In Formulierungen, die unserem heutigen Sprachempfinden längst nicht mehr entsprechen – dafür aber immer wieder zu amüsiertem Schmunzeln verleiten.

Dies gilt insbesondere, was die Detailverliebtheit der Anordnungen betrifft. Unter Absatz 34 heisst es beispielsweise: «Wird ein Gemeiner einen Rapport oder eine Meldung zu überbringen beordert, so hat er mit Gewehr im Arm bis an den Ort, wo er den Auftrag abzugeben hat, zu marschieren; dort, wenn es auf der Strasse ist, das Gewehr in rechten Arm zu nehmen, bis auf zwei Schritte zu der Person zu marschieren, und mit der linken Hand den Rapport abzugeben, oder mündlich kurz und deutlich, ohne Umschweife, das Befohlene zu melden.» Ähm: Was stand da schon wieder am Anfang des Bandwurmsatzes?

Zuweilen gehts aber auch einfacher. Im Kapitel «Disziplin» tönts so: «Mit seinen Oberen soll der Gemeine mit Zutrauen reden, selbe aber nie duzen, sondern ihnen mit der gehörigen Ehrerbietung begegnen.» Verstanden!

Als Zeitzeugen erhalten

Stephan Zumbrunn aus Wilderswil besitzt ein Original des mili­tärischen Reglements von 1828. Der 60-jährige Betriebsökonom und Bankfachmann hat das Dokument im Nachlass seiner 1991 verstorbenen Grossmutter entdeckt. «Ursprünglich stammt es mit ziemlicher Sicherheit vom Vater des dritten Ehemanns meiner Ururgrossmutter. Tönt doch irgendwie abenteuerlich», erzählt er lachend.

Zumbrunn, der sich ganz allgemein für geschichtliche Themen interessiert, hat in dem Nachlass noch weitere historische Schriftstücke gefunden. Das augenfälligste und interessanteste sei für ihn jedoch das kleine, 16-seitige Truppenreglement. Und dieses soll später nicht einfach irgendwo verstauben. «Ich werde es zusammen mit den anderen Dokumenten dereinst dem Dorfmuseum Wilderswil übergeben», verspricht er. Das Dorfmuseum wird von seinem Bruder Thomas geleitet.

Stephan Zumbrunn hilft ihm regelmässig beim Sortieren, Erfassen, Lagern und Archivieren von alten Gegenständen. «Dokumente wie dieses Reglement dürfen nicht einfach verloren gehen. Sie sollten der Nachwelt als Zeitzeugen erhalten bleiben», betont er. «Als lebendig vermittelte Geschichte.»

In der Rubrik «Rückblick» stellen wir im «Forum» regelmässig spannende historische Schriftstücke vor, die sich im Besitz von Leserinnen und Lesern befinden. (Berner Zeitung)