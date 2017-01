54-Jähriger stirbt beim Wandern

Ein 54-jähriger Mann aus dem Kanton Bern machte sich am Donnerstag im Hinteren Lauterbrunnental zusammen mit seinem Hund auf eine Bergtour, von der er nicht zurückkehrte. Eine Vermisstenanzeige ging bei der Polizei am Freitagabend ein.

Umgehend wurde eine Suchtaktion eingeleitet. Dabei wurde der Mann im Rahmen eines Suchfluges der Air-Glaciers am Samstag gefunden und in der Folge nur noch tot geborgen werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Offenbar war der Berggänger von der Schmadrihütte in Richtung Trachsellauenen unterwegs. Im Bereich Tanzhubel kam er zu Fall und stürzte in der Folge rund 60 Meter ab, wobei er sich tödliche Verletzungen zuzog.

Im Einsatz standen neben Angehörige der Alpinen Rettung Schweiz sowie einem Helikopter der Air-Glaciers Gebirgsspezialisten und ein Hundeführer mit Personenspu?rhund von der Kantonspolizei Bern. (pkb)