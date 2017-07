5 Millionen für Beschneiung

Im Sektor Ost, im Bereich Saanenmöser-Hornberg-Horneggli, saniert die Bergbahnen Destination Gstaad (BDG) AG diesen Sommer 89 Schneischächte aus dem Jahr 1997 und erneuert die Feldleitung Wasser Funi Mitte zu Dübi.

«Neu gebaut wird eine Wassertransportleitung zwischen Hornberg und Horneggli», schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. An Schlüsselstellen in diesem Gebiet stellt die BDG AG von Lanzen auf Propellermaschinen um – insgesamt werden 68 überwiegend mobile Schneeerzeuger installiert.

Herausforderung Stromzufuhr

Die grösste Herausforderung sei die Stromzufuhr. Geplant sind die Verlegung von rund 4,5 Kilometern Stromkabel sowie der Bau einer neuen Trafostation im Seyberg, einer provisorischen im Saanenwald und der Ausbau der Trafostation im Hornberg. Zudem bedarf es 3,5 Kilometer Datenkabel, damit die Steuerung der Schneeerzeuger sichergestellt werden kann.

Im Sektor West, Eggli-La Videmanette, müssen 1 Kilometer Strom- und 1,5 Kilometer Datenkabel verlegt werden. Auch hier werden Schneelanzen teilweise durch Propellermaschinen ersetzt. Die Schneeerzeuger und das Zubehör liefert die Firma Technoalpin.

«Arbeiten, die nicht in Eigenregie ausgeführt werden können, wurden an Firmen aus dem Saanenland vergeben», schreibt die BDG. Neben sämt­lichen Bauprojekten, die in diesem Sommer umgesetzt werden, läuft die ordentliche Revision der Schneeerzeuger, der Schächte und der Pumpenhäuser. (sgg/pd)