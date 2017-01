350 Zugpassagiere im Lötschbergtunnel evakuiert

Am Samstagmorgen, kurz vor 8.30 Uhr, ist im Lötschbergtunnel ein Eurocity-Zug stehengeblieben, wie ein betroffener Passagier meldet. «Der Zug ruckelte zwar noch ein paar Mal, aber um 9 Uhr folgte die Durchsage, dass die Fahrt definitiv nicht mehr weitergehen würde.»

BLS-Sprecherin Helene Soltermann bestätigt gegenüber der Nachrichtenagentur sda, dass eine technische Störung am Fahrzeug der Grund gewesen sei, dass der Zug stehengeblieben ist. Die rund 350 Passagiere mussten im Innern des Tunnels auf einen Ersatzzug umsteigen.

Gemäss des Leserreporters begann die Evakuation etwa um 9.45 Uhr und dauerte knapp 20 Minuten. Inzwischen sei der Ersatzzug in Brig eingetroffen. Gemäss des Bahn-Informationsdienstes ist mittlerweile auch die Strecke wieder frei, die Züge verkehren planmässig.

Reisende in Richtung Wallis und Italien mussten am Vormittag wegen des Zwischenfalls teilweise grosse Verspätungen in Kauf nehmen. Nachfolgende Intercity-Züge von Basel via Bern nach Brig sowie nach Mailand wurden über die Lötschberg-Bergstrecke umgeleitet.

Aufwendiger war das Reisen für die Passagiere der doppelstöckigen IC-Züge aus Romanshorn und Zürich in Richtung Wallis, die den Tunnel der Bergstrecke nicht durchfahren können. Die Reisenden in diesen Zügen mussten deshalb in Spiez respektive in Brig in einstöckige Ersatzzüge umsteigen. (mb/sda)