103-Jähriger wird gesichert

Bröckelnde Bürgfluh

«Wir stellen mit Genugtuung fest, dass sich die Massnahmen in der Bürgfluh bewähren.» Roland Dietrich, Abteilungsleiter Bau der Gemeinde Spiez, sind denn auch keine aktuellen Ereignisse im Steinschlaggebiet über dem Strandweg Spiez–Faulensee bekannt. Periodisch würden vom zuständigen Werkhof die Felspartien visuell beurteilt und die verschiedenen Kontrollpunkte überprüft.



In den letzten sechs Jahren investierte die Einwohnergemeinde gut 300'000 Franken in den Steinschlagschutz in der Bürg. Deren Fels, Triasdolomit mit Einlagerungen von Gips und Rauwacke, ist bekanntlich brüchig; Ende 2010 musste der Uferweg wegen akuter Felssturzgefahr zwischenzeitlich gesperrt werden. Für 200'000 Franken wurden 2011 dann zwei sogenannt dynamische Schutznetze à 25 und 15 Meter Länge installiert. Doch 2013 stellte man fest, dass sich neben den Netzen Blöcke lösten. Als Sofortmassnahmen wurde der Fels geputzt, neue Versiegelungspunkte angebracht, Rodungen vorgenommen und Stämme quer in den Hang platziert.



Im Winter 2014 liessen die Spiezer eine über 100 Meter lange und 1,2 Meter hohe Palisade aus Schwarzföhrenholz bauen. Seit Frühling 2015, als in labilen Felsbändern geholzt und ein Überwachungsdraht montiert worden ist, herrscht in der Fluh (temporäre) Ruhe. «Zurzeit ist eine gute Basis gelegt», sagt Toni Alpinice. Der Inhaber der Böniger Bauconsulting GmbH berät die Spiezer als Fachspezialist. Bevor im Frühling auf dem Strandweg die publikumsintensive Zeit anbricht, wird Alpinice die jährliche Wartungskontrolle durchführen. «In deren Rahmen entfernen wir allenfalls heikle Steine.» jss