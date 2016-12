Wo es in der Aula eng wurde

Für einmal lohnt es sich, die Rangliste der Gemeindeversammlungen im Oberaargau nach den absoluten Teilnehmerzahlen umzusortieren. So betrachtet, führt sie nicht Berken an, sondern Roggwil mit 216 Anwesenden, welche die Aula des Oberstufenzentrums beinahe zum Bersten brachten.

Für den Grossaufmarsch sorgten die Fussballer, denen der Gemeinderat einen Beitrag an ihr Klubhaus genehmigen lassen wollte – und damit unter den Aufmarschierten beinahe einhellige Unterstützung fand. Auch Platz zwei in dieser alternativen Rangliste ist eines Blickes wert. Dort findet sich Madiswil, wo drei Tage nach Roggwil vorsorglich die Linksmähderhalle bestuhlt worden war, was sich angesichts von 187 Stimmberechtigten als klug vorausschauend erwies.

Applaus statt Kropfleerete

Mobilisiert hatte im Linksmähderdorf nicht ein Klubhaus, sondern eine Altliegenschaft, in der der Kanton minderjährige Asylbewerber unterbringen will. War der Grossaufmarsch zu erwarten gewesen, so durfte man mit der Reaktion der Bürgerinnen und Bürger nicht unbedingt rechnen, nachdem ein anonymes Flugblatt gegen die Pläne gehetzt hatte.

Doch die Versammlung wurde nicht zu einer Kropfleerete, sondern zu einer Sympathiekund­gebung für den Gemeinderat. «Madiswil schafft das», gab sich Präsidentin Vreni Flückiger angesichts der aufzunehmenden Flüchtlinge und ihres Zahlenverhältnisses zu den Menschenströmen auf dem Mittelmeer und im Balkan überzeugt – und erntete kräftigen Applaus.

Ein besonderes Geschäft sorgte im Oberaargau auch für die bisher grösste Gemeindeversammlung der letzten Jahre: 404 Buchserinnen und Buchser wollten im Sommer 2015 mitreden, als es um die Zukunft ihres Traditionshauses, des Gasthofs zur Sonne, ging.

Die eigene Existenz

Dieses Jahr mobilisierte auch das Hallenprojekt in Wiedlisbach: 123 Anwesende bedeuten Platz drei in der Rangliste nach absoluten Zahlen. Buchstäblich die eigene Existenz stand an der Gemeindeversammlung in Obersteckholz auf der Traktandenliste: die Frage der Fusion mit der Stadt Langenthal. 117 Stimmberechtigte wollten denn dort auch mitreden – Platz vier.

Aussagekräftiger als die absoluten Zahlen ist die Stimmbeteiligung, denn diese berücksichtigt die Grösse einer Gemeinde. In dieser Rangliste fungiert Obersteckholz sogar auf Platz zwei. Übertroffen wird es dort nur noch von Berken, wo 22 von 40 Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung anwesend waren: ein stolzer Anteil von 55 Prozent und die einzige Versammlung seit Frühjahr 2014, an der eine Mehrheit der Stimmberechtigten anwesend war. Damals erfasste diese Zeitung die Stimmbeteiligung an den Oberaargauer Gemeindeversammlungen zum ersten Mal.

Fulminanter Abschied

Berken führte die Rangliste mit schöner Regelmässigkeit an. Einzige Ausnahme: Im Winter 2015 verabschiedete sich Hermiswil von Platz eins aus von den Gemeinden im Oberaargau, ehe es mit Seeberg fusionierte. Berken musste sich damals mit dem zweiten Platz auf dem Podest begnügen.

Obersteckholz fungiert übrigens im Vergleich über einen längeren Zeitraum auf Rang fünf – mit einer durchschnittlichen Stimmbeteiligung von genau 20 Prozent. Zwischen Berken (41,8 Prozent) und Obersteckholz finden sich Busswil bei Melchnau (25,5 Prozent), Walliswil bei Niederbipp (23,7 Prozent) und Wolfisberg (21,2 Prozent).

So viele Stimmberechtigte waren anwesend:

Gemeinde Teilnehmer Beteiligung 2014-2016 Berken 22 55,0% 41,8% Obersteckholz 117 36,1% 20,0% Graben 69 29,2% 13,2% Walterswil 101 25,6% 11,7% Walliswil b. Niederbipp 38 23,8% 23,7% Busswil b. Melchnau 35 22,2% 25,2% Farnern 35 20,8% 16,5% Reisiswil 24 18,6% 11,9% Rohrbachgraben 55 17,8% 12,3% Bettenhausen 93 17,6% 18,8% Wolfisberg 21 15,2% 21,2% Oeschenbach 28 14,4% 10,0% Rütschelen 56 13,4% 12,8% Thörigen 108 13,3% 7,1% Schwarzhäusern 50 13,2% 10,4% Bleienbach 67 12,2% 10,4% Wangenried 39 11,7% 9,3% Oberbipp 111 9,5% 6,9% Bannwil 45 9,1% 8,9% Gondiswil 50 9,1% 5,4% Auswil 29 8,0% 7,0% Inkwil 40 8,0% 6,9% Seeberg 95 8,0% 4,9% Roggwil 216 7,9% 5,1% Wiedlisbach 123 7,7% 4,4% Wyssachen 65 7,4% 6,8% Ochlenberg 33 7,3% 6,7% Madiswil 187 7,2% 3,3% Niederönz 85 7,0% 5,0% Heimenhausen 54 6,5% 5,1% Lotzwil 108 6,5% 3,6% Rumisberg 23 6,3% 6,5% Ursenbach 42 6,0% 7,2% Melchnau 59 5,5% 7,2% Eriswil 52 5,1% 6,5% Thunstetten 110 5,0% 4,0% Walliswil b. Wangen 24 4,9% 4,6% Rohrbach 52 4,8% 4,0% Attiswil 44 4,1% 4,3% Wynau 42 4,0% 5,2% Wangen a.d.A. 59 3,7% 5,2% Niederbipp 75 2,6% 3,4% Huttwil 85 2,4% 2,5% Herzogenbuchsee 101 2,1% 3,5% Aarwangen 35 1,2% 2,1%

(Langenthaler Tagblatt)