Wie aus einem Lied ein Bild wird

Wenn seine Schüler beschäftigt waren und er sich ganz seinen Formeln und Tabellen widmen konnte, zündete Jakob Weder manchmal während des Unterrichts eine Zigarette an und fing genüsslich an zu rauchen. Die Asche klopfte er dann am seitlich stehenden Papierkorb ab, der hin und wieder in letzter Sekunde vor dem Vollbrand bewahrt werden musste. Anekdoten wie diese – festgehalten im Buch «Jakob Weder – Der Meister der Farborgel und seine wieder entdeckten Figuren» – gibt es Dutzende über den ehemaligen Langenthaler Sekundar- und Gymnasiallehrer.

Die halbe Stadt ging seinerzeit beim Maler und Bildhauer zur Schule. Fast alle verbindet eine ganz persönliche Geschichte mit Jakob Weder. Aber seine Kunst – und vor allem die komplexen Formeln und Berechnungen, die sich hinter seinen Bildern verbergen – blieb für alle ein Rätsel.

Ein Flair für Mathematik

Hätte Josefine Leuenberger 50 Jahre früher die Matura gemacht, wäre das vielleicht anders ge­wesen. Die Langenthalerin teilt mit Weder nämlich genau dieselben Interessensgebiete: bildnerisches Gestalten, Musik und Mathematik. Eine seltene Kombination, wie die 17-Jährige lachend zugibt. Aber um den Code hinter Jakob Weders Bildern zu knacken, braucht es Kenntnisse auf genau diesen drei Gebieten.

Bevor es so weit war, musste Leuenberger aber lange suchen. Sie tat sich anfangs schwer, ein passendes Thema für ihre Arbeit zu finden. Ihr Vater machte sie schliesslich auf Weder aufmerksam. Seinen Bildern begegnete die Gymnasiastin Tag für Tag an der Schule. Und doch erfuhr sie erst jetzt, dass diese undurchschaubaren Farbsinfonien in den Gängen auf Berechnungen basierten. «Das hat mich sofort fasziniert», sagt sie rückblickend.

Stöbern in Weders Notizen

Jakob Weder war besessen von seiner Arbeit. Jede freie Minute verbrachte er bis zu seinem Tod im Jahr 1990 in seinem Atelier in Herzogenbuchsee. Auch in Gesprächen mit ihm drehte sich früher oder später alles um das eine Thema, das sein Leben prägte: die Farbe. Der Künstler entwickelte ganz eigene Farbtheorien, festgehalten in Formeln und Tabellen. Auch Töne waren in seiner Wahrnehmung Farben. Weder verstand es, das alles miteinander zu verbinden. Aus Musik berechnete er Farben. Und aus einem Lied entstand so ein Gemälde.

Josefine Leuenberger machte sich in ihrer Arbeit auf die Suche nach diesen Formeln und Berechnungen. Sie las Bücher, stöberte in Notizen und führte Gespräche mit Künstlern, die sich mit Weders Werk auseinandergesetzt hatten, unter anderem Reto Bärtschi. Was sie dabei erfuhr, schrieb sie nicht nur in Worten, sondern vor allem auch in Zahlen nieder. Wer in Mathematik nicht wahnsinnig bewandert ist, kann diesem Teil der Arbeit nur ansatzweise folgen. Und doch ist es faszinierend, zu sehen, wie diese Formeln plötzlich in etwas ganz Konkretes umgewandelt werden.

Im Sommer nach Brasilien

Ein Teil der Arbeit bestand nämlich darin, Weders Farbencode selbst anzuwenden. Nach wochenlanger Recherche hatte Leuenberger schliesslich die Formel für Weders sogenannte Grauleiter, mit der sie ein Lied («Invention I» von J. S. Bach) in ein Bild umwandeln konnte. Im Gegensatz zu Weder entstand dieses Bild nicht von Hand, sondern am Computer. Das war vor allem eine Zeitfrage. «Wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, dann hätte ich es vielleicht auch von Hand probiert», sagt Leuenberger. Auch sonst gäbe es zu Weder noch viel zu erforschen. «Ich habe jetzt sicher ein genaueres Bild von ihm und seiner Arbeit. Aber ich konnte seine Farbtheorien noch nicht vollständig erfassen.»

Das Resultat stiess aber auch so auf ein grosses Echo. Die Stiftung «Schweizer Jugend forscht» würdigte Leuenbergers Arbeit mit dem Prädikat «hervorragend» samt einem Sonderpreis. Dieser beinhaltet die Teilnahme an der Expo Sciences International in Fortaleza, Brasilien, wo sie ihre Arbeit einem internationalen Publikum vorstellen wird. Eine solche Präsentation findet heute auch in Langenthal statt (siehe Hinweis). Mit Mathematik und Gestalten wird sich Josefine ­Leuenberger übrigens auch in Zukunft beschäftigen. Im Herbst beginnt sie an der ETH Zürich ein Studium in Maschinenbau.



Präsentation der Arbeit:Donnerstag, 29. Juni, 19.30 Uhr im kath. Kirchgemeindehaus Langenthal. (Berner Zeitung)