Bereits 1910 turnten einige junge Burschen aus Attiswil im Turnverein Wiedlisbach. Mitten im Krieg gründeten sie am 10. April 1916 ihren eigenen Verein. Die zwölf Gründer trugen gerade mal sieben verschiedene Familiennamen. Und weil zum Teil auch noch die Vornamen identisch waren, mussten einige sogar nummeriert werden. Es gab grossen Widerstand – vor allem aus der Bevölkerung aus der Landwirtschaft. Dort hiess es: «Wenn die Buebe würde schaffe, würd ne s umegumpe vergoh!»

Solche und andere Episoden sind in der Vereinschronik zu finden, deren erste 75 Jahre von Roland Rebmann und Hans Hohl zum Jubiläum ergänzt wurden.

In den Anfängen wurde am Donnerstagabend und am Sonntagvormittag geturnt. Bei schönem Wetter draussen, bei schlechtem Wetter im Saal des Gasthofs Löwen. Ein Gesuch an die Gemeinde um Unterstützung bei der Materialbeschaffung und der Instandstellung des Turnplatzes blieb unbeantwortet.

Ein Jahr später fand die erste Turnervorstellung statt. Im Stammlokal lag die wöchentlich erscheinende Turnzeitung auf. Um den Löwensaal im Winter etwas heizen zu können, fragten die Turner bei der Burgergemeinde wegen Brennholz an. Das Gesuch wurde abgewiesen. 1919 holten die Attiswiler am «Kantonalen» in Lyss ihren ersten Lorbeerkranz.

Aufgelöst und neu gegründet

Der defizitäre Amtsturntag 1929 in Attiswil sorgte für einen schweren Rückschlag. Ein Jahr später wurde der Verein aufgelöst und gleich darauf neu gegründet. Vorübergehend schloss man sich dem Solothurner Fussballverband an und spielte ein Jahr lang in dessen Meisterschaft mit. Dann stand wieder das Turnen im Mittelpunkt. Strenge Marschübungen in Weiss und Lederhalbschuhen zu lauten Kommandos des Oberturners prägten die Auftritte bis Anfang der Siebzigerjahre, als die Musik Einzug hielt.

1990 legte Hans Wyss den Grundstein zur Leichtathletikriege, die zahlreiche Talente hervorbrachte und mit ihren Erfolgen national und teilweise sogar international für Aufsehen sorgte. Die «Liechti», wie die Gruppe genannt wird, prägt seither auch die andern Abteilungen des Vereins. Der TV Attiswil ist längst ein wichtiger Bestandteil des Dorflebens geworden.

Ein dreitägiges Fest

Am Freitagabend feiern die Turner im geschlossenen Rahmen. Am Samstag folgt das öffentliche Fest mit Musik, Festwirtschaft und Barbetrieb. Am Sonntag findet der offizielle Festakt statt. Dann wird auch die neue Vereinsfahne präsentiert. Finanziert wurde sie übrigens nicht nur durch Sponsoren, sondern auch durch den stückchenweisen, symbolischen Verkauf der bisherigen Fahne.

Festredner ist der Attiswiler Ehrenbürger und Alt-Bundesrat Samuel Schmid. Da der Vater des Solothurner ­«Öufi»-Biers in Attiswil wohnt, schenken die Turner natürlich auch ein eigenes Jubiläumsbier aus. (Berner Zeitung)