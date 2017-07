Von Melchnau auf die Hippie-Insel

Wir fahren im silbernen Fiat über die holprigen Strassen von Formentera. Vorbei an weissen Häuserfronten, Palmen und Sandstränden. Immer wieder passieren waghalsig fahrende Touristen auf ihren Rollern das Auto. Barbara Lanz lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Sie erzählt und erzählt und erzählt. In perfektem Berndeutsch – endlich mal wieder. Es ist die Geschichte, die sie hierher, auf eine kleine Insel im Mittelmeer, gespült hat. Mitten ins Ferienparadies.

Als sie im Herbst 1986 entschied, dass hier ihr neues Zuhause sein soll, sah alles noch ganz anders aus. «Da hatte es noch fast keine Touristen. Nur die Hippies waren schon da», sagt sie lachend. Barbara Lanz stand damals an der Westküste Formenteras auf einem Stück Land mitten in der unberührten Natur. «Wenn du im Frühling wieder kommst, steht hier ein Haus», sagte ihr damals Rafael Sanz, in den sie sich in den Ferien verliebt hatte. Zuerst musste sie aber zurück in die Schweiz, um Wohnung und Job zu kündigen. «Das war damals ein langer Winter», er­innert sich Barbara Lanz. «Wir hatten nur Briefkontakt und einzelne Telefongespräche.»

Dem Winter entflohen

Am 2. Mai 1987 war es dann so weit. Barbara Lanz stieg in ein Flugzeug, im Wissen, dass sie ihr altes Leben zurücklassen würde. An den Tag der Ankunft erinnert sie sich noch genau. «Ich hatte ­damals eine riesige Freude. Das Wiedersehen mit Rafa. Und natürlich, unser Minihaus zu sehen.» Das «Minihaus» steht heute noch immer. Paprika, Zwiebeln, Rosmarin, Aprikosen, ­Thymian, Kakteen, Oleander wachsen im Garten. Mittlerweile ist das Häuschen zwar nicht grösser, aber ein bisschen luxuriöser geworden.

«Am Anfang hatten wir fast gar nichts. Kein Bad, kein fliessendes Wasser und auch keinen Strom», sagt Barbara Lanz. Über die Jahre haben sie sich alle Umbauten zusammengespart und dann meist auch noch eigenhändig ausgeführt. Noch immer ist das Haus einfach gehalten. Aber es war auch nicht das Versprechen auf Luxus, das sie hierherbrachte.

Aufgewachsen ist Barbara Lanz in Melchnau. Nach der Schule machte sie eine Lehre als Textilentwerferin bei der Möbelstoffweberei Langenthal, der heutigen Lantal AG. In ihrem Haus hat sie noch einige Fotoalben, die sie an diese Zeit erinnern. «Im Winter fuhren wir jeweils mit den Skiern den Hang zur Teppichfabrik runter», sagt Barbara Lanz und zeigt auf eine Luftaufnahme von Melchnau. Aber der Winter war nie ihre bevorzugte Jahreszeit. Sie war 14 Jahre alt, als sie mit ihrer Familie das erste Mal ans Meer fuhr. Von da an liess sie der Gedanke an die Weite und die Wellen nie mehr los. Da wusste sie auch, dass sie dem Winter und den kalten Temperaturen eines Tages für immer entfliehen wollte.

Sohn auf Medaillenjagd

Mitten im Erzählen piepst plötzlich das Handy. Die Nachricht zaubert Barbara Lanz ein Lachen auf das Gesicht. Es ist eine SMS von ihrem Sohn Mateo. «Prüfungen bestanden», teilt er ihr mit. Mateo Sanz Lanz macht in Palma de Mallorca ein Studium als Sportlehrer. Aber bekannt ist er vor allem als Windsurfer. Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio der Janeiro wurde er Vierzehnter, obwohl er krankheitsbedingt nicht die volle Leistung abrufen konnte. Auch in Tokio 2020 will er wieder für die Schweiz auf ­Medaillenjagd gehen. Zum Windsurfen kam er durch glückliche Umstände. Und nicht zuletzt durch seine Mutter.

Barbara Lanz arbeitet noch heute den Sommer über als Rezeptionistin in einem Hotel in La Savina. Ein Steinwurf davon entfernt liegt die Surfschule. Da Mateo jeweils drei Monate Sommerferien hatte, brauchte er in dieser Zeit eine Betreuung. «Das war schwierig, weil meine ganze Familie ja im Ausland lebte», erzählt Barbara Lanz. Und für eine Fremdbetreuung fehlte das nötige Geld. Also ging Mateo Tag für Tag in die Surfschule. Und wenn er etwas brauchte, konnte er einfach ein Haus weiter gehen, ins Hotel, wo seine Mutter arbeitete. So wurde aus Mateo Sanz Lanz einer der besten Windsurfer der Welt.

Das Leben wird teurer

Reich wird man vom Windsurfen aber nicht. Im Gegenteil: Dazu, von Wettkampf zu Wettkampf zu reisen, braucht es Sponsoren und Hilfe. Der Schweizer Verband Swiss Sailing unterstützt Mateo Sanz Lanz, wie auch die Schweizer Sporthilfe. Und besonders schön: Auch ein Schweizer, der in Formentera ein Ferienhaus besitzt, hat erfahren, dass der einzige Bewohner der kleinen Insel, der je an Olympischen Spielen teilgenommen hat, ausgerechnet für die Schweiz startete. Seither bekommt er auch von ihm ein jährliches Sponsoring.

Barbara Lanz und ihr Ex-Mann Rafael Sanz, der mittlerweile getrennt in einem angebauten Apartment auf dem Grundstück wohnt, können ihren Sohn finanziell hingegen nicht mehr unterstützen. Das Leben auf Formentera wird Jahr für Jahr teurer. Tag für Tag wird die Insel im Sommer mit Touristen geflutet. Die Schönheit der Sandstrände hat sich mittlerweile in der ganzen Welt herumgesprochen. «Die meisten Leute mussten über die Jahre wegziehen, weil es zu teuer wurde», sagt Barbara Lanz. Auch die Hippies sind fast alle verschwunden. Sie kann sich das Leben hier nur noch leisten, weil sie ein eigenes Haus hat. Sonst leben die Hotelangestellten hier meist zu viert oder zu fünft in kleinen Apartments.

Vater in Melchnau

Wir laufen vom Haus Richtung Küste. Nach fünf Minuten stehen wir über einer hängenden Klippe, darunter rauscht das Meer. Ein paar Meter weiter liegt der Abstieg zu einer einsamen Bucht – der perfekte Badeort. Ihre Fa­milie lebt mittlerweile in ganz Europa verteilt. Die Schwester in Norditalien, die Mutter auf dem spanischen Festland, der Vater noch immer in Melchnau. «Bereut habe ich den Schritt hierherzuziehen eigentlich nie», sagt Barbara Lanz, und bei diesem Panorama glaubt man ihr das sofort. Das einfache Leben in der Natur hat sie gesucht. Und genau das hat sie hier gefunden.

