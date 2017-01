«Viele Gemeinden steuern auf eine Schein-Autonomie zu»

Während Schneeflocken am Fenster tanzen, sitzt Reto Steiner im Restaurant A la Carte an einem kleinen Tisch und spricht über die Zukunft der Oberaargauer Gemeinden. Wenn es um Expertisen über das Gemeindewesen geht, kommt man kaum um den Langenthaler Ökonomen herum. Ein Gespräch über Autonomieverlust, Fusionsvorteile – und weshalb zwei Bettler nicht heiraten sollten.

Herr Steiner, Sie forschen mit Ihrem Institut seit Jahren nach dem Wohlergehen der Schweizer Gemeinden. Wie gut geht es den Kommunen?

Reto Steiner: Den Gemeinden geht es im Grossen und Ganzen gut. Unsere Kommunen weisen national gesehen gesunde Finanzen aus. Die Verschuldung hält sich vor allem auch stabil, weil die Gemeinden nahe an den Bürgern sind und deshalb die Ausgaben mit Augenmass tätigen. Als Bürger können wir dank direkter Demokratie jederzeit intervenieren.

Kürzlich waren Sie an einem Projekt der Europäischen Union beteiligt, um Gemeinden ausvierzig Ländern zu analysieren. Zu welchen Schlüssen sind Sie ­gekommen?

Dass die Unterschiede in Europa extrem gross sind. In Grossbritannien etwa zählt eine durchschnittliche Gemeinde um die 100 000 Einwohner. Vieles wird von der nationalen Regierung bestimmt. Entsprechend weit sind die einzelnen Gremien von ihren Bürgern entfernt. In Frankreich oder der Schweiz ist das anders. Bei uns zählt eine Durchschnittsgemeinde nur 1370 Einwohner.

Welchen Vorteil bringt das?

Die einzelnen Gemeinden geniessen viel mehr Autonomie bei der Aufgabenerfüllung. Sie können bis zu 70 Prozent der Ressourcen durch eigene Steuern ­generieren und frei darüber verfügen, ein europaweiter Rekord. Ich gebe es zu: Ich bin ein Fan von starken Gemeinden. Diese Haltung vertritt vermehrt auch die EU.

Diese Autonomie nimmt, auch im Oberaargau, durch Gemeindefusionen aber stetig ab.

Das Gegenteil ist der Fall. Da viele sehr kleine Gemeinden mit wenigen Hundert Einwohnern Leistungen gar nicht anbieten können, werden Aufgaben vermehrt vom Kanton übernommen, oder sie müssen interkommunal erbracht werden. Viele Gemeinden bleiben so zwar auf dem Papier autonom, dies führt aber zu einer Scheinautonomie.

«Wir haben 98'000 Kommunalpolitiker in der Schweiz, ­prozentual mehr als jedes andere Land der Welt.»Reto Steiner

Sind Sie deshalb für die Fusion von Gemeinden?

Ich erachte Fusionen in vielen Fällen für eine sinnvolle Reform, um die Gemeinden langfristig zu stärken. Nehmen wir das Problem, politische Ämter zu besetzen: Wir haben 98'000 Kommunalpolitiker in der Schweiz, prozentual mehr als jedes andere Land der Welt. Dies wäre eine Stärke des Milizsystems, doch immer mehr Bürger sind nicht mehr bereit, sich zu engagieren. Wenn in der Hälfte der Gemeinden das politische Personal nur noch schwerlich gefunden wird und immer öfter stille Wahlen stattfinden, gelangt das Miliz­system in eine Krise. Hier bieten Fusionen eine Option zur Stärkung der Gemeinden.

An welche Gemeinden denken Sie?

Der Anschluss von Untersteckholz an Langenthal etwa war klug. Denn so nahe an einem Zentrum macht eine Kleingemeinde heute einfach keinen Sinn mehr. Für beide Seiten ist die Fusion attraktiv: Während die einen eine bessere Infrastruktur gewinnen, ­erhalten die anderen ein zusätzliches Naherholungs- und Ent­wicklungs­gebiet.

Bei den Fusionsplänen von Langenthal und Obersteckholz aber steckt derzeit der Wurm drin.

Ich persönlich finde es wichtig, dass auch Obersteckholz sich Langenthal anschliesst. Die Gemeinde ist klein und hat nur beschränkt Ressourcen. Unstimmigkeiten um ein Monopol zur Wasserversorgung sind noch lange kein Grund, ein solches Vorhaben auf Eis zu legen. Das Beispiel zeigt aber auch etwas anderes: Eine Wasserversorgung als natürliches Monopol ist Aufgabe der öffentlichen Hand.

«Wichtig ist, dass sich die Gemeinde fragt, ob und wie sie ihre Aufgaben auch in zwanzig Jahren noch im Sinne der Bürger eigenständig erfüllen kann.»Reto Steiner

Andere Kleingemeinden wie Berken oder Walliswil bei Bipp profitieren von Einrichtungen wie dem Kieswerk. Ist deren politische Unabhängigkeit ­längerfristig denkbar?

Ich möchte keine einzelnen Fälle beurteilen. Jeder Gemeinde ist es selbst überlassen, unabhängig zu bleiben, sofern sie nicht auf ­Finanzausgleichszahlungen des Kantons angewiesen ist. In der Regel haben Gemeinden ein gutes Sensorium dafür, strukturelle Probleme zu erkennen. Wichtig ist, dass sich die Gemeinde fragt, ob und wie sie ihre Aufgaben auch in zwanzig Jahren noch im Sinne der Bürger eigenständig erfüllen kann. Diese strategische Frage muss jede Gemeinde ehrlich beantworten.

Gibt es eine kritische Grösse, bei der eine Gemeinde heute eine Fusion in Betracht ziehen sollte?

Unsere Untersuchungen zeigen: Die gibt es nicht. Es kommt darauf an, ob eine Gemeinde ihre Aufgaben im Sinne der Bürger ­erbringen kann. Eine gewisse Grösse von etwa 2000 bis 3000 Einwohnern hilft dafür, etwa Stellvertretungslösungen in der Verwaltung zu haben, ein zeitgemässes Leistungsangebot eigenständig anbieten zu können und das Gemeindegebiet nachhaltig zu entwickeln. Wenn jeder nur für sich plant und denkt, führt dies zu Zersiedelungen und einer sich selbst zerfleischenden Region. Der Wettbewerb findet heute national und nicht mehr regional statt.

Wem würden Sie von einer ­Gemeindefusion abraten?

Wenn zwei strukturschwache Gemeinden fusionieren, ist den Gemeinden nicht gedient. Es braucht jeweils ein starkes Subzentrum. Denn wenn zwei Bettler heiraten, werden sie schliesslich auch nicht zu Millionären.

Ein aktuelles Projekt ist die ­sogenannte Elferfusion im ­Bipperamt. Glauben Sie an den Erfolg dieser Idee?

Beispiele im neuenburgischen Jura und im Engadin haben gezeigt, dass sich mehrere kleine Gemeinden durchaus zu einer neuen Gemeinde zusammenschliessen können. Allerdings ist es wichtig, dass neben den harten Fakten wie Infrastruktur und ­Finanzen auch das Herz stimmt, ein Wir-Gefühl besteht. Bei einer Elferfusion mit den drei Zentren Wangen an der Aare, Wiedlisbach und Niederbipp sehe ich da eher Schwierigkeiten. Auch bezüglich der Grösse des Gebiets. Da würden hohe Kosten auf eine neue Grossgemeinde zukommen. Eventuell macht es Sinn, zwei oder drei Gemeinden als Zwischenschritte einzuplanen. Denn Bürgernähe darf nicht unterschätzt werden.

Kleine Gemeinden fürchten um den Verlust ihrer Identität. Was, wenn durch eine Fusion die Dorfkultur verloren geht?

Diese Angst ist oft unbegründet. Das Beispiel Schoren etwa zeigt, wie eine ehemals selbstständige Gemeinde ihren dörflichen Charakter auch über hundert Jahre nach der Fusion bewahren konnte. Denn der gesellschaftliche Kitt hängt primär vom Engagement der Einwohner ab. Schoren nutzt die Stärken der Stadt Langenthal und die Vorteile des nach wie vor bestehenden dörflichen Charmes. (Berner Zeitung)