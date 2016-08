Thunstetten-Mord: Urteil ans Obergericht weitergezogen

Das Regionalgericht Emmental-Oberaargau entschied letzten April: Es verurteilte den Mann serbischer Herkunft wegen Mordes, Betrugs und Urkundenfälschung zu einer Freiheitsstrafe von zwanzig Jahren. Der frühere IV-Rentner hatte im Oktober 2013 in Thunstetten eine 38-jährige Praxisassistentin getötet, die ihn als Betrüger entlarvt hatte – im Glauben, dass ihm ohne die Zeugin seine Invalidenrente nicht aberkannt würde.

Zur Erklärung: Neun Tage, nachdem der 56-Jährige die Frau in ihrer Wohnung in Thunstetten an einem frühen Herbsttag mit sieben Messerstichen zum Schweigen gebracht hatte, hätte sie in einem Verfahren gegen ihn aussagen sollen.

Wie gestern nun bekannt wurde, zieht der Mann das Urteil weiter. Sein Verteidiger hat auf Anfrage von Radio 32 bestätigt, dass er beim Berner Obergericht Berufung eingelegt hat. Der Mann bestreitet die Tat. Dies, obwohl das Gericht keine Zweifel hatte, dass er die Frau umbrachte. Die Indizien wogen schwer: So konnte unter anderem am Tranchiermesser, das am Tatort gefunden worden war, die DNA des Verurteilten nachgewiesen werden. Das Obergericht hat nun zu prüfen, ob die Beweise für eine Verurteilung ausreichen. (pd/swl)