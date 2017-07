Schweisstreibender Schutz

Die Gefahr von Hands war bei diesem aussergewöhnlichen Turnier verschwindend gering: Der FC Aarwangen führte am Samstagnachmittag einen «Bubble Soccer Cup» durch. Dabei traten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – auch eine Handvoll Frauen machten mit – in «Blasen» aus Plastik gegeneinander an. Bereits nach dem ersten neunminütigen Match zeugten die hochroten Köpfe der Spieler von der Hitze, die trotz des kühlen Wetters in den Kugeln herrschte.

Die Gegner schenkten sich nichts, regelmässig rollte jemand kopfüber über das Spielfeld. Zum Schutz der Spieler durfte ein Angriff indes nur in den hellen Bereich der Kugel erfolgen. Ein «bubbleloser» Schiedsrichter kontrollierte jeweils das Geschehen auf dem Platz.

Doch Spass stand beim rund sechsstündigen Turnier sowieso klar im Vordergrund. Davon zeugten auch die Namen der insgesamt 18 teilnehmenden Teams: Das Angebot reichte von «Mi persönlich Favorit» über «Schabernack» bis hin zu «Egau, mir si wägem Bier hie». Der Sieg ging letztlich an den SC Konolfingen. (Berner Zeitung)