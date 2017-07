Schwache Dichte stellt Problem dar

Zentren sollen wachsen

Die Prognose gemäss dem kantonalen Richtplan 2030 sieht für den Oberaargau ein Be­völkerungswachstum von rund 6,8 Prozent bis zum Jahr 2030 vor. Dieses soll wie erwähnt mehrheitlich an gut erschlossenen Lagen der Region und in den Regionalzentren stattfinden, wie es heisst. Dementsprechend wird im Kerngebiet der Stadt Langenthal ein Wachstum von 12 Prozent angestrebt.



Die Regionalzentren Niederbipp, Huttwil und Herzogenbuchsee sollen um 10 Prozent wachsen. Die gut erschlossenen Gemeinden im Agglomerationsgürtel um Langenthal und auf den Entwicklungsachsen sollen um 8 Prozent an Be­völkerung zulegen. So ist es im Regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept (RGSK) II festgehalten.



Im Siedlungsgebiet der zen­trumsnahen ländlichen Ge­biete wird eine Zunahme von 4 Prozent angestrebt. In den Gemeinden der Berg- und Hügelgebiete soll die momentane Bevölkerungszahl gehalten werden. Der für dieses Wachstum notwendige Baulandbedarf könne mit den vorhandenen Bauzonenreserven Wohnen über die gesamte Region betrachtet abgedeckt werden, heisst es im RGSK II. Und weiter: «Die Reserven liegen jedoch nicht immer an günstigen Lagen respektive sind in der Kernstadt und in den Zentren knapp.»



Bei den Arbeitsplätzen gab es von 2005 bis 2012 eine Zunahme um 7,4 Prozent. Bis 2030 strebt die Region ein weiteres Wachstum um 8 Prozent an.



Die vorhandenen Bauzonenreserven im Bereich Arbeiten von rund 87 Hektaren seien gesamtregional ausreichend, heisst es im Konzept. Vor allem an zentralen und verkehrs­günstigen Lagen – insbesondere in Langenthal – fehlten jedoch zusehends Flächen für pro­duzierende Betriebe. cd