Rüegger verabschiedet sich von der Stadtpolitik

Weitere Abgänge

Mit Rolf Baer und Jürg Häusler scheiden Ende Jahr zwei weitere Mitglieder aus dem Langenthaler Gemeinderat aus. Beide durften im Herbst wegen der Amtszeitbeschränkung nicht mehr zu den Wahlen antreten.



Jürg Häusler (SVP) war seit April 2008 Gemeinderat und damit zuletzt amtsältestes Mitglied nach dem Stadtpräsidenten. Er habe seine Aufgabe stets als sehr verantwortungsreich empfunden, blickt er auf seine fast neunjährige Amtszeit als Finanzminister zurück. Dass er sein Ressort in einer Zeit habe übernehmen können, in der Langenthal dank des Onyx-Aktienverkaufs finanziell bereits auf Rosen gebettet war, habe sicher viele Vorteile gehabt. Er verweist auf die vielen Investitionen, die seither in die städtische Infrastruktur und spezifische Projekte hätten investiert werden können. Andererseits habe das Vermögen seine Aufgabe aber auch nicht leichter gemacht. «Mit den Millionen haben auch die Begehrlichkeiten von allen Seiten zugenommen.» Er könne seinem Nachfolger ­Roberto Di Nino (SVP) sicher ein «Auffangnetz mit doppeltem Boden» übergeben, sagt Häusler, zumal sich das Eigenkapital der Stadt noch immer auf rund 80 Millionen Franken belaufe. Angesichts des grossen Polsters wurden die Steuern in den letzten Jahren kontinuierlich auf die heutigen 1,38 Einheiten gesenkt. Die Folgen seien strukturelle Defizite, denen man nun entgegenwirken müsse, sagt der scheidende Finanzminister. Die Finanzstrategie 20+ liege vor, verweist er auf die Ziele, die man in den nächsten Jahren erreichen wolle. Aufgabe seines Nachfolgers werde es nun sein, herauszufinden, wie man an diese Ziele gelangen könne.



Für Jürg Häusler ist das Kapitel Stadtpolitik indes abgeschlossen. Ab 2017 stünden nun wieder klar die Familie, das eigene Geschäft und die Musik im Vordergrund, sagt der dreifache Vater, Unternehmer und passionierte Schlagzeuger.



Auf vermehrte Zeit mit seiner Familie und den Grosskindern freut sich nach acht Jahren im Gemeinderat und zuvor ebenso vielen im Stadtrat auch Rolf Baer (FDP). «Nach dem Schul- ist jetzt auch politisch Schluss», sagt der 63-jährige Lehrer und langjährige Leiter des Schulzen­trums Hard, der erst im Sommer auch beruflich in den Ruhestand getreten ist. Langweilig, versichert Baer, werde es ihm aber nicht werden. Sicher werde er sich nun wieder vermehrt dem Lesen, dem Sport und dem Zeichnen widmen. Aber auch ausserhalb der eigenen vier Wände wolle er sich weiterhin engagieren, insbesondere im kulturellen Bereich.



Seine Zeit in der Politik werde er in guter Erinnerung behalten, sagt der scheidende Ressortverantwortliche öffentliche Sicherheit. Wichtige Aufgaben bildeten etwa der Wechsel von der Gemeinde- zur kantonalen Einheitspolizei oder die Integration neuer Gemeinden in den Zivilschutz Region Langenthal – «klare Projekte, die klar abgeschlossen werden konnten», sagt Baer. Ganz anders verhalte es sich bei der Wuhrplatz-Problematik, die ihm auch klargemacht habe, dass solche gesellschaftlichen Entwicklungen und die daraus resultierenden Probleme nicht einfach gelöst werden könnten. «Hier braucht es eine Erzgeduld», sagt Baer. Mit der Einführung des Projekts SIP habe doch zumindest ein erster wichtiger Schritt gemacht werden können. Der Wuhrplatz sei aber ein Aufgabenbereich, der auch seinen Nachfolger Markus Gfeller (FDP) noch stark beschäftigen werde.