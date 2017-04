Reto Müllers Schonfrist ist vorüber

Tatsächlich – ein Wahlversprechen wurde bereits umgesetzt: Die Langenthaler Badi bleibt ­diese Saison eine Woche länger offen. Das Anliegen stammt allerdings nicht von Reto Müller. Es war Stapi-Sprengkandidat Hans-Jürg Schmied, der die verlängerten Badi-Öffnungszeiten vor den letztjährigen Wahlen in die Waagschale geworfen hatte. Und die nun 2017 dank eines stadträtlichen Vorstosses auch effektiv umgesetzt werden.

Reto Müller flicht die Umsetzung des Badi-Anliegens mit einem Augenzwinkern in die ­persönliche Bilanz der ersten dreieinhalb Monate als Stadt­präsident ein. Seine Startphase ist vorüber, die Schonfrist ist abgelaufen. Langenthals neuer Stadtpräsident muss jetzt be­weisen, dass seine Wahlversprechen nicht bloss Luftschlösser waren.

Zahlen und was sie bedeuten

34 offizielle Ziele umfasste seine letztjährige Wahlkampagne. An diesen will sich Reto Müller messen lassen. 30 davon seien bereits aktiv in die Politik und Verwaltungstätigkeit von Langenthal eingebracht worden. Der 38-Jährige hat eine Liste erstellt. Bei ­jedem Ziel nennt er einen Erfüllungsgrad – null Prozent, zwanzig Prozent, einhundert Prozent.

Welche Taten und Entwicklungen sich hinter diesen Zahlen verbergen, führt der SP-Mann im Gespräch aus. So relativiert sich eine auf den ersten Blick erschreckend tiefe Erfüllungsquote von bloss zehn Prozent beim Ziel «Zukunft der Alten Mühle sichern» – ein Thema, das den Langenthalerinnen und Langenthalern schon seit längerer Zeit unter den Nägeln brennt.

Unter dem neuen Gemeinderat solle der Alten Mühle nun wieder eine höhere Priorität eingeräumt werden. Denn nach der Rückweisung der Syntheseidee im Stadtrat stand man wieder bei null. Reto Müller sagt: «Bis in einem halben Jahr, wenn der Theaterbetrieb das Gebäude verlässt, müssen wir das Vorgehen, wie die Belebung des Mühleareals erreicht werden könnte, skizziert haben.» Der Gemeinderat müsse bis November die «Richtung definieren» und «Pflöcke einschlagen».

Diskutieren würden die Exekutivmitglieder auf folgender Basis: «Die ursprüngliche Idee einer Synthese wird aufgearbeitet und dem weiteren Vorgehen mit privatem Investorenwettbewerb gegenübergestellt.» Der Auftrag, eine entsprechende Gemeinderatsvorlage zu erarbeiten, ist dem Stadtbauamt laut Reto Müller erteilt worden.

Ausserdem wird er die Meinungen der stadträtlichen Fraktionen zum weiteren Vorgehen einbringen lassen, denn: «Es bringt nichts, wenn wir wieder ein Projekt bringen, das dem Ansinnen des Stadtrats völlig nicht entspricht.»

Stillstand bei der Sportarena?

Eine ähnliche Vorwärtsstrategie wünschten sich wohl viele auch für das Projekt einer neuen Sportarena. Seit dem Verbleib der beiden möglichen Standorte Hard und Reitplatz wurde seitens des Gemeinderats aber nichts mehr gegen aussen kommuniziert. Herrscht Stillstand in dieser Angelegenheit? «Im Gegenteil», versichert das Stadtoberhaupt. Das weitere Vorgehen sei skizziert und werde umgesetzt. Es werde derzeit aber nicht kommuniziert.

Was Reto Müller indes sagen kann: Gespräche zwischen der Stadt und Vertretern der Kunsteisbahn sowie des SC Langenthal hätten mehrere stattgefunden, und «diverse andere Städte haben gezeigt, dass man moderne und finanziell tragbare Stadien bauen kann. Nebst dem SCL als aktuellem NLB-Meister soll auch das Stadion künftig eine Visitenkarte der Stadt sein.»

Darüber hinaus: «Wichtig ist, dass wir das Projekt für eine Sanierung der Eishalle Schoren in den gleichen zeitlichen Ablauf bringen wie jenen für das Projekt eines allfälligen Stadionneubaus.» Der Grund dafür: Gelangten die Kredite für die Projekte Sanierung und Neubau nicht gleichzeitig vors Volk, «so würde das von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern kaum verstanden werden».

Apropos: Für viele ist derzeit schwierig, nachzuvollziehen, weshalb sich der neue Gemeinderat noch zu keinem definitiven Standortentscheid durchringen konnte. Reto Müller erklärt: Der Gemeinderat wolle nichts vorwegnehmen. Der finale Standort sei stark abhängig vom Ausmass des Stadionprojekts und von der Frist, innerhalb deren ein Neubau realisiert werden könnte.

Auf die beiden Standorte bezogen, heisst das: Beim Reitplatz braucht es eine Mantelnutzung, damit es mit der Finanzierung klappt. Diese Lösung bedingt aber wahrscheinlich einen längeren Zeithorizont für die Realisierung. Schneller käme eine Sportarena wohl im Hard zustande. Vielleicht in Form einer modularen, leichteren Variante.

Doch auch hier stellt sich die Frage der Finanzierbarkeit. Kurzum: Der Gemeinderat wird den Standortentscheid vorderhand nicht vornehmen, will das Projekt Sportarena aber weiter vorantreiben. Angestrebt werde eine Volksabstimmung in zwei Jahren, so Müller. Im Rahmen einer möglichen Zonenplanänderung könnten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger entscheiden, ob der dann durch den Gemeinderat definierte Einzelstandort als Gebiet für einen Stadionbau überhaupt zur Verfügung steht.

Der Bau eines Kunstrasenfelds: Auch das hatte sich Reto Müller als Stapi-Kandidat auf die Fahne geschrieben. Mit dem kürzlich vom Stadtrat überwiesenen Vorstoss sieht sich der Gemeinderat in dieser Sache nun sowieso zum Handeln gezwungen. Was der Stadtpräsident indessen unternommen hat: Er hat sich mit dem FC Langenthal – der Klub drängt vordergründig auf die Realisierung von Kunstrasen – ausgetauscht.

Das weitere Vorgehen werde derzeit mit dem FCL-Vorstand koordiniert, so Müller. Seinerseits gebe es bezüglich Kunstrasen eine Eingabe in den städtischen Investitionsplan 2018. Doch: «Ob meine Eingabe den Gemeinderat als entscheidendes Gremium überlebt, wird sich noch weisen müssen.»

Sein Tun in Abhängigkeit

Es sind Konstellationen wie diese, die den Stadtpräsidenten in seiner Bestandsaufnahme zu der Aussage bewegen, wonach «die weitere Zielerreichung immer von mehreren Punkten oder weiteren politischen Beschlüssen abhängig» sei. Betreffend Kunstrasen würde das bedeuten: Es müsste beispielsweise noch ein Bauprojekt ausgearbeitet und die Finanzierung abschliessend geregelt werden. Trotz der noch anstehenden Hürden ist Reto Müller der Ansicht, das Ziel sei schon zu gut einem Drittel erreicht.

Der Stapi bei den Detaillisten

Ebenfalls in die Wege geleitet worden sei die Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Retail der Stadtvereinigung. Hier geht es um das Attraktivermachen der Innenstadt beziehungsweise um die Stärkung des Detailhandels. Einerseits beteiligt sich die Stadt finanziell am Projekt.

Andererseits hat Reto Müller Einsitz in der Arbeitsgruppe, die von einem Retail-Experten gecoacht wird. Innerhalb dieses Gremiums will Müller eines seiner Wahlversprechen einlösen: die Förderung einer lokalen Detailhandelsplattform in Zusammenarbeit mit dem Velohauslieferdienst der sozialen Institution Maxi.mumm. Er habe die Idee als Massnahme eingegeben, und diese sei – so viel dürfe er verraten – auf fruchtbaren Boden gefallen.

Das Engagement zugunsten des Detailhandels und des Gewerbes bucht Müller unter dem ebenfalls geäusserten Ziel ab, ­wonach in seiner Amtszeit der öffentliche Raum attraktiver gemacht werden solle. Darunter fällt eigentlich auch der Wuhrplatz, wenngleich der viel diskutierte Stadtflecken in Müllers Wahlbroschüre nirgends namentlich erwähnt wird.

Das ändert indes nichts daran, dass sich gewisse Bevölkerungskreise im sich anbahnenden Sommerhalbjahr zum wiederholten Mal eine Veränderung des Status quo auf dem Wuhrplatz wünschen werden. Kommt hinzu, dass sich Reto Müller im letzten Sommer nicht zu knapp zur Randständigenszene äusserte und auch Vorschläge zur Entlastung der öffentlichen Wahrnehmung – Stichwort: Alki­stübli – machte.

Hände sind quasi gebunden

Daraus ist nichts geworden. Denn einen politischen Vorstoss, der eine Veränderung des Status quo zum Ziel hatte, schickte eine Mehrheit im Stadtrat letzten September bachab. Aufgrund dieser Konstellation sei es für ihn persönlich wie auch für den Gemeinderat sehr schwierig, diesen Sommer in Sachen Wuhrplatz überhaupt aktiv zu werden, sagt ­Müller. «Wenn der Stadtrat findet, die Situation sei akzeptabel, so können wir im Grunde nichts tun.»

Der Stadtpräsident will es womöglich aber trotzdem versuchen: Bevor die Saison auf dem Wuhrplatz richtig losgehe, wolle er einen runden Tisch mit betroffenen Gastrobetrieben, Anwohnern und Szeneangehörigen organisieren. Diese Idee sei vorher jedoch noch mit dem Gemeinderat und anderen involvierten Stellen abzusprechen und fundiert vorzubereiten. Denn: «Bloss ein mehrstündiges Streitgespräch durchzuführen, bringt uns im Zusammenleben nicht weiter.» (Langenthaler Tagblatt)