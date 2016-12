Nur knapp die 100 verpasst

«Es tut schon weh, dass wir das 100-Jahr-Jubiläum nicht mehr geschafft haben», gibt Ernst Müller zu. Das langjährige Mitglied des Velo-Clubs Bützberg be­dauert das Aus des Vereins acht Monate nach der letzten Hauptversammlung immer noch. Ähnlich ergeht es Hans-Rudolf Rickli. «Die Jungen wollen sich heute nicht mehr in einem Verein en­gagieren», glaubt der 65-jährige ehemalige Kassier, der beim Querfeld-Rennen als Bauchef fungierte. Und Müller, der nach dem Amt als Beisitzer und Kassier von 1987 bis 1999 als Präsident wirkte, ortet das Problem zudem in der letzten Vereins­leitung: «Dem Vorstand fehlte es an Herzblut», ist er überzeugt.

Beste Jahre in den 80ern

Am 24. August 1918 gründeten zwölf Personen den Velo-Club Freie Radler Bützberg. Bereits in den ersten Jahren wurden Ausfahrten nach Bern, Basel und Luzern unternommen. Dass es schon damals nicht einfach war, zeigt ein Zitat aus der Vereins­geschichte: «Der Mitgliederbestand bewegte sich zwischen zehn und zwanzig Personen. Diese wurden verschiedentlich ermahnt, mehr Vereinsinteresse zu zeigen.»

In den Jahren danach ging es mit dem Club aufwärts. Er wurden verschiedene sportliche Anlässe besucht, an denen beim Touren und Mannschaftsfahren gute Resultate erreicht wurden. 1938 fand das erste «Querfeldein» statt, das danach erst unter Präsident Ernst Müller als kantonales Radquerrennen wiederaufgenommen wurde und von 1990 bis 1998 in Bützberg zu den Highlights zählte. «Am 5. Dezember 1999 hat OK-Präsident Fritz Loosli mit grossem Erfolg das erste nationale Radquerrennen organisiert», nennt der 68-jährige Ernst Müller einen weiteren wichtigen Schritt in der Vereinsgeschichte. Loosli sei es auch gewesen, der die Jugend unter seine Fittiche genommen und weitergebracht habe. In seinen besten Jahren, in den 80ern, zählte der mittlerweile in Velo-Club Bützberg umbenannte Verein rund 125 Mitglieder, darunter erstmals Frauen.

Auch Flückiger bedauert es

Gleich vier Elite-Fahrer sind aus dem Velo-Club Bützberg hervorgegangen: die Brüder Mathias und Lukas Flückiger sowie Joël Frey und Samuel Steffen. Ma­thias Flückiger aus Leimiswil, der in diesem Jahr am olympischen Mountainbikerennen in Rio den 6. Rang belegte, bezeichnet den VC Bützberg als sein Sprungbrett. «Natürlich ist es schade, dass der Club aufgelöst wurde», sagt er. «Aber wir leben in einer anderen Zeit.» Die Brüder führen seit fünf Jahren unter Flückiger Cross das Radquerrennen in Madiswil weiter. Als weiteren erfolgreichen Biker erwähnt der ehemalige Präsident Patrick Lanz aus Auswil.

Heute gehen es die beiden Urgesteine des Vereins etwas ruhiger an. Hans-Rudolf Rickli hilft beim Einmeilenzeitfahren in Melchnau mit und ist regelmässig mit dem Strassenrennvelo unterwegs. Ernst Müller fährt aus gesundheitlichen Gründen nur noch ab und zu mit dem Mi­litärvelo ein paar Kilometer. «Zu Hause trainiere ich – vom Arzt verordnet – regelmässig auf dem Hometrainer», sagt der Senior und schmunzelt. Zudem ­engagiert er sich im Vorstand des Schweizerischen Radfahrerbundes. (Berner Zeitung)