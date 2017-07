Mit neuem Konzept zu altem Ziel

Der Weg zur Baubewilligung war für die Schneeberger Linear­technik AG nicht gerade ein ebenmässiger. Einsprachen und Beschwerden aus der Nachbarschaft hatten das 2011 gestartete Verfahren in die Länge gezogen. Erst Ende 2014 erhielt das Roggwiler Unternehmen endgültig grünes Licht für den Bau einer neuen Produktionshalle direkt gegenüber seinem bestehenden Firmengebäude an der St.-Urban-Strasse.

Der Bau wurde später wegen des Frankenschocks aber doch noch einmal hinausgeschoben; der Spatenstich für die neue Werkhalle mit ihren 1350 Quadratmetern Bruttofläche wurde auf die zweite Jahreshälfte 2017 angesetzt.

Nun sind auf dem zu bebauenden Landstück neben dem Gasthof Bären wieder Profile zu sehen. Denn die Schnee­berger AG hat für ihre Halle ein neues Baugesuch eingereicht. Der Bau soll nun noch grösser werden als der bereits bewilligte.

Keine internen Transporte

«Eine Wand wurde um zehn Meter verschoben», erklärt die Kommunikationsbeauftragte Rosalia Haller. Dadurch würden weitere 450 Quadratmeter Produktionsfläche gewonnen. Grund für die neue Planung: Es soll nun entgegen den ursprünglichen Plänen eine Produktgruppe für alle Arbeitsprozesse im neuen Gebäude hergestellt werden.

«Die erste Planung sah vor, dass einige Teilprozesse noch in den alten Räumlichkeiten stattfinden würden», so Haller. Der neue Ansatz habe den Vorteil, dass keine Teilfabrikate mehr unnötig von einer Halle zur anderen transportiert werden müssten. Gleichzeitig würden auch mehr Maschinen als ursprünglich geplant in den Neubau verschoben. «Dadurch ergeben sich freie Produktionsflächen in den alten Räumlichkeiten, die wir durch das momentane Wachstum gut nutzen können.»

Mehr Arbeitsplätze

Offenbar hat sich die Schneeberger AG nach dem Frankenschock bestens erholt: «Aufgrund der hohen Nachfrage haben wir in den letzten Monaten Arbeitsplätze aufgebaut», sagt Rosalia Haller. Waren im Herbst 2016 noch 260 Mitarbeitende bei der Roggwiler Firma beschäftigt, sind es jetzt deren 270.

Vorwärtsgehen soll es denn auch mit dem Neubau. Nach wie vor solle der Spatenstich noch in diesem Jahr erfolgen und die neue Werkhalle Ende 2018 fertiggestellt sein, erklärt die Kom­munikationsverantwortliche. Allerdings seien sich die Verantwortlichen auch bewusst, dass mögliche Einsprachen gegen das Vorhaben wiederum zu einer Verzögerung führen könnten.

Das Baugesuch ist bis zum 24. Juli bei der Gemeindeverwaltung Roggwil einsehbar. (Langenthaler Tagblatt)