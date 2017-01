Mann raubte 30 Baustellen aus

Wer an eine Einbruchserie denkt, assoziert diese wohl am ehesten mit dem Eindringen und Ausrauben von Wohnungen. Der Kantonspolizei Bern ging jedoch ein Mann ins Netz, der für eine so ganz und gar andere Einbruchserie verantwortlich ist. So hatte der 36-Jährige seit Anfang 2014 in der Region Oberaargau rund 30 Einbrüche und Diebstähle auf Baustellen verübt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Dass es auch dort Lukratives zu erbeuten gibt, belegt der Deliktkatalog. Gemäss Kantonspolizei verhökerte der grösstenteils geständige Einbrecher gestohlenes Buntmetall und Baustellenwerkzeug und nahm damit mehrere zehntausend Franken ein. Weiter gab er zu, solche Gegenstände auch im Bereich von Wohnhäusern behändigt zu haben. Bei der Veräusserung des Deliktgutes half ihm ausserdem eine 34-jährige Frau.

Der Tatverdächtige wurde von der Polizei bereits im September letzen Jahres identifiziert. Nun sind die umfangreichen Ermittlungen abgeschlossen. Der Mann sowie die geständige Mittäterin werden sich vor der Justiz verantworten müssen. (mib/pkb)