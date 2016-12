«Ich gehe mit gutem Gewissen»

Er habe ein sehr gutes Empfinden, sagt Urs Gerber auf seine ­Gefühlslage so kurz vor seinem Abschied angesprochen. «Es gibt wenig Baustellen, die offen sind. Grössere Projekte konnten abgeschlossen werden.» Es gebe keine Vakanzen. «Ich gehe deshalb mit einem guten Gewissen.» Es sei nun der ideale Zeitpunkt, dass ein neuer Gemeindepräsident sein Amt übernehme.

Dass es einen solchen in Niederönz auf Anfang 2017 brauchen würde, das stand schon längere Zeit fest. Bereits nach den Wahlen 2014 hatte Urs Gerber angekündigt, nur noch maximal zwei Jahre weitermachen zu wollen. Danach sollte definitiv Schluss sein. «Mir war damals klar, dass ich noch etwa zwei Jahre Zeit brauche, um meinen Rückzug vorzubereiten.» Gezielt habe der Gemeinderat deshalb schon damals nach Kandidaten gesucht, welche es sich grundsätzlich vorstellen konnten, später das Präsidium zu übernehmen. «Das war also von langer Hand vorbereitet.» Denn von den bisherigen Mitgliedern im Gemeinderat wollte keines die Nachfolge von Urs Gerber antreten.

«Ich habe vollständiges Vertrauen in Daniel Beck. Er steht mir gedanklich nahe.»

Die Gemeinde wurde schliesslich in der Person von Daniel Beck fündig. Der damals 28-Jährige übernahm 2015 sogleich das Amt des Vizepräsidenten und konnte nun zwei Jahre lang in die verschiedensten Dossiers Einblick nehmen. Schon nach einem Jahr im Amt erklärte sich Beck definitiv bereit, Urs Gerber zu beerben. Zu dessen grosser Freude: «Ich habe vollständiges Ver­trauen in ihn. Daniel Beck steht mir gedanklich nahe, bringt aber trotzdem auch einen frischen Wind in den Gemeinderat.» Das Gremium könne nun reibungslos weiterarbeiten.

«Da hatten wir Glück»

Urs Gerber selber nahm seine Arbeit im Gemeinderat im Ja­nuar 2003 auf. Vier Jahre später übernahm er das Amt des Gemeindepräsidenten. Dabei habe er anfangs gar nicht in den Gemeinderat gewollt, erinnert er sich.

«Es brauchte einige Überzeugungsarbeit, bis ich schliesslich meine Zusage gab.» Bereut hat er diesen Entscheid aber nicht. «Ich habe viel gelernt in dieser Zeit.» Und es bleibt ihm ­einiges in Erinnerung: Negativ sicher der Brand im Gewerbezentrum Gärbi 2013. «Da hatten wir Glück.» Auch wünscht er seinem Nachfolger Daniel Beck möglichst «wenig unangenehme Bürger, die mit ihren Aussagen unter die Gürtellinie zielen». Diesbezüglich habe er als Gemeindepräsident selbst auch unangenehme Erfahrungen gemacht. «Es ging dann von der Sachpolitik ins Persönliche. Damit habe ich Mühe.»

In Erinnerung bleiben ihm aber vor allem die positiven Ereignisse. Und hiervon gab es einige. So stand es zu Beginn seiner Amtszeit als Gemeindepräsident um die Beziehungen zur Nachbargemeinde Herzogenbuchsee alles andere als gut. Im Vordergrund stand die Frage, wie es nach der Fusion von Buchsi und Oberönz 2008 mit der Schule Oenz weitergehen sollte. Vor allem die Totalrevision des Organisationsreglements und die Tatsache, dass sich Niederönz für drei Jahre die Mehrheit im Schulverband sichern wollte, sorgten in Buchsi für Unmut.

«Wenn es der Bystronic schlecht geht, schadet dies der ganzen Region.»

Mittlerweile habe man aber eine Partnerschaft aufbauen können, die man wieder als solche bezeichnen könne und die sich auf viele verschiedene Bereiche erstrecke, verweist Gerber auf die Verkehrsplanung. So haben Niederönz und Buchsi zum Beispiel bei den Tempo-30-Zonen zusammengearbeitet und kürzlich auch den Ausbau der Byfang- und der Industriestrasse gemeinsam realisiert. «Ohne Zusammenarbeit geht heute nichts mehr», so Gerber.

Zu den weiteren Projekten, die während seiner Amtszeit realisiert werden konnten, zählt Gerber auch die Reorganisation der Verwaltung und die Ortsplanungsrevision, die noch haarscharf vor dem Moratorium abgesegnet wurde und der Gemeinde ein gesundes Wachstum ermöglicht. Gerber rechnet damit, dass die Bevölkerung in den nächsten fünf Jahren um 100 bis 200 Personen wachsen wird. «Aktuell befinden sich acht Mehrfamilienhäuser in der Baubewilligungsphase.»

Gesunde Finanzen

Die Gemeinde, glaubt Urs Gerber, ist nicht nur personell, sondern auch finanziell für die kommenden Jahre gut gerüstet. «Wir sind gesund.» Auch wenn für 2017 ein Minus budgetiert wurde und der Finanzplan mit weiteren defi­zitären Rechnungsabschlüssen rechnet, befindet sich die Gemeinde mit einem Eigenkapital von rund 3,5 Millionen Franken immer noch in einer komfortablen Situation.

«Diese Reserve braucht es aber auch.» Er weiss vor allem, dass es seine Gemeinde zu spüren bekommt, wenn es ihrem besten Steuerzahler, der Bystronic, einmal schlechter läuft. So geschehen 2009. Die Bystronic steckte damals in einer Krise. Als Folge davon musste Niederönz damals seine Steuern erhöhen. So gesehen sei die Bystronic durchaus als ein Klumpenrisiko zu betrachten, räumt Gerber ein. Dies sei sie aber für den ganzen Oberaargau: «Wenn es der Bystronic schlecht geht, schadet dies aufgrund der Zulieferer der ganzen Region.»

Gegen die Fusion gekämpft

Immer wieder konfrontiert wurde Gerber während seiner Gemeinderatszeit mit dem Thema Fusion. «Ich war einer, der an vorderster Front dafür gekämpft hat, dass Niederönz nicht fusioniert», erzählt er. «Ich konnte in einem Zusammenschluss einfach keine Vorteile für die Gemeinde erkennen. Die Nachteile hätten gegenüber den Vorteilen überwogen.»

Dass die Identitätsfrage respektive der Wunsch nach Eigenständigkeit innerhalb der Bevölkerung von Niederönz grundsätzlich gegen eine Fusion sprechen würde, glaubt er aber nicht.

«Ich war einer, der an vorderster Front dafür gekämpft hat, dass Niederönz nicht fusioniert.»

«Unsere Gemeinde hat ein grosses Wachstum erlebt. Dieses kam aber vor allem durch Zuzüger zustande.» Gerber, 1993 von Buchsi nach Niederönz umgezogen, ist einer von ihnen. «Ich bin daher selbst sehr offen für das Thema Fusion.» In Niederönz sei die Zeit für eine Fusion allerdings nicht reif. Finanziell sowieso nicht. Die Frage sei einzig, ob es auch in Zukunft genügend Personen gebe, die bereit seien, ihre Freizeit zu opfern und etwas für die Allgemeinheit zu tun.

Anders sieht Gerber den Fall Oberönz. Er meint, dass die Fusion damals der richtige Schritt für die Nachbargemeinde war. Niederönz aber sei heute finanziell, personell und auch was die Infrastruktur oder die EDV betreffe, besser aufgestellt als Oberönz damals.

Ruhiges letztes Jahr

Sein letztes Jahr als Gemeindepräsident sei vergleichsweise angenehm verlaufen. Der Mehraufwand 2016 habe sich für ihn in Grenzen gehalten, sagt Urs Gerber. Trotzdem: Der 54-Jährige freut sich darauf, ab kommendem Jahr neben dem Beruf wieder mehr freie Zeit zu haben. Ferien etwa habe er in den letzten Jahren verhältnismässig wenig gemacht. Auch die Wochenenden wolle er endlich wieder richtig ­geniessen können. Was in den letzten zehn Jahren kaum noch der Fall gewesen sei.

Jene Person, die am meisten habe zurückstecken müssen, sei aber seine Frau. «Ihr will ich jetzt einiges zurückgeben», sagt er. Dann lacht er. «Das Worst-Case-Szenario wäre natürlich, wenn sie mich irgendwann fragen würde, ob ich mir nicht wieder irgendwo eine andere Beschäftigung suchen möchte.»



Urs Gerber (54)ist in Langenthal und Bannwil aufgewachsen und wohnt seit rund 23 Jahren mit seiner Frau in Niederönz. Der Vater von zwei erwachsenen Kindern ist Geschäftsführer und Verwaltungsratspräsident der Elrem Electronic AG in Niederönz. Er ist seit 1990 im Unternehmen. (Berner Zeitung)