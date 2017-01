Gute Aussichten auf einen Job

Nächstes Jahr schliessen Naxhiye Abazi und Esatato Norina ihre Lehre zur Fachfrau Gesundheit ab. Beide arbeiten gerne im Gesundheitswesen und schätzen es, den Menschen zu helfen.

In Zukunft möchten sie jedoch mehr Verantwortung übernehmen. Die beiden haben sich deshalb am Informationsanlass für tertiäre Weiterbildung der Berufsfachschule Langenthal über die Ausbildung zur diplomierten Pflegefachfrau Höhere Fachschule (HF) informiert.

«Als Diplomierten stehen uns mehr Entwicklungsmöglichkeiten offen», sagt Esatato Norina. Für Naxhiye Abazi sind die besseren Lohn­aussichten ein wichtiges Argument. «Mit einer höheren Ausbildung bekomme ich mehr Lohn und werde meine Familie später einmal ohne finanzielle Sorgen ernähren können», sagt die Lernende aus Alchenflüh.

Polizei und Luftfahrt

Am alljährlichen Informationsanlass der Berufsfachschule Langenthal präsentierten die Berner Fachhochschule, die Fachhochschule Nordwestschweiz und zehn weitere Bildungsanbieter 33 Ausbildungsgänge. Von Tourismus über Landtechnik bis zur Architektur waren verschiedenste Bereiche vertreten. Von den Lernenden wurden im Vorfeld auch unbekanntere Studiengänge wie Photonics an der Churer Hochschule für Technik und Wirtschaft gewünscht.

Auf besonders viel Anklang stiessen zudem die Workshops zu einer Tätigkeit bei der Polizei oder der Luftfahrt. Zu den Spitzenreitern zählte auch der Gesundheitsbereich. Allein 83 junge Frauen und Männer besuchten die Präsentationen von Daniel Hofer, Susanne Hirschi und Deborah Niederhauser. Sie warben für die Ausbildung zur diplomierten Pflegefachfrau HF am Bildungszentrum Gesundheit und Soziales in Olten.

Das Interesse der Lehrabgänger an tertiärer Bildung sei in den letzten Jahren gestiegen, sagt Hans Rudolf Zöllig, stellvertretender Rektor und Abteilungs­leiter Berufsmaturität an der Berufsfachschule Langenthal. «Das sieht man auch am diesjährigen Informationsanlass. Erstmals haben sich über 500 Lernende dafür angemeldet», so Zöllig.

Dabei handelt es sich keineswegs nur um Berufsmaturanden, die sich nach Anschlussmöglichkeiten erkundigen. Immer mehr junge Menschen würden direkt nach dem Lehrabschluss Weiterbildungen anstreben. Denn: «Je besser die Ausbildung ist, desto höher sind auch die Jobchancen», weiss Hans Rudolf Zöllig.

Es gebe aber nach wie vor Berufsgruppen mit Fachkräftemangel, wo Berufsleute direkt nach der Lehre sehr gute Aussichten auf dem Arbeitsmarkt hätten. «Vor allem technische Berufe wie Automatiker oder Konstrukteure sind gesucht», so Zöllig. «Und wer in diesem Bereich eine Weiter­bildung macht, hat danach noch bessere Chancen.»

Zukunftsträchtiger Beruf

In anderen Berufsgruppen wird tertiäre Weiterbildung aber gerade wegen des Mangels an qualifizierten Fachkräften gefördert. Besonders gefragt sei diese im Gesundheitswesen.

«Fachhochschulen und Höhere Fachschulen bieten in diesem Bereich verschiedene Bildungsgänge für ­Absolventen der Berufsmaturität Gesundheit und Soziales oder für Fachfrauen Gesundheit an.» So seien diplomierte Pflegefachfrauen, aber auch Physiotherapeu­tinnen, Hebammen und Ernährungsberaterinnen sehr gefragt.

«Diplomierte Pflegefachfrau HF ist ein zukunftsträchtiger Beruf. In den nächsten Jahren werden wir im Gesundheitswesen bis zu 60 000 Pflegekräfte mehr brauchen», sagt auch Daniel Hofer, Rektor des Bildungszen­trums Gesundheit und Soziales in Olten.

Dementsprechend gross ist der Andrang: Für den Ausbildungsbeginn nächsten September hätten sie schon jetzt so viele Anmeldungen wie letztes Jahr im Juli, so Hofer. Für Naxhiye Abazi und Esatato Norina sind das doch gute Aussichten. (Berner Zeitung)