Grenzenlose Freude beim Turnen

Jeden Donnerstag findet in der Sporthalle Mittelholz eine Turn- und Unihockeystunde für Menschen mit Behinderung statt. Sie wird von der Procap-Sportgruppe Herzogenbuchsee organisiert. Procap ist der grösste Mitgliederverband von und für Menschen mit Behinderung in der Schweiz.

In dieser Woche lautete das Motto in Herzogenbuchsee einmal mehr: «Buchsi bewegt». Insgesamt 23 Gratis-Schnupperstunden boten Interessierten die Möglichkeit, verschiedene Sportarten kennen zu lernen. Das Angebot reichte von Lacrosse über Trachtentanz, Velofahren und Schwimmen bis hin zu Pétanque und eben einer Turn- und Unihockey-Schnupperstunde bei der Procap-Sportgruppe.

Geduld gefragt

Die Turnenden spielen Tic-Tac-Toe und müssen dabei Tücher in Ringe platzieren und mit ihrem Team eine Linie bilden. Leiterin Silvia Niklaus erklärt den Turnenden geduldig das Spiel. Obwohl nicht alle der Handicapierten die Regeln gleich gut ver­stehen, ist die Motivation ungebrochen. Grosser Jubel bei den Gewinnern und schon mal ein Geschimpfe bei den Verlierern kommen vor. Die Begeisterung ist ansteckend, man fiebert mit den Turnenden mit.

Zeitgleich mit dem Polysport findet das Unihockeytraining statt. Dieses wird zurzeit von Sascha Jäggi geleitet. Er bringt den Spielern Taktiken und Regeln bei. Das Tempo ist hier ein anders als beim Polysport, die Spieler sind athletischer und verfügen über eine schnellere Auffassungsgabe.

Als einziger Besucher im Rahmen von «Buchsi bewegt» spielt ein Buchser beim Unihockeytraining mit. Er würde gerne von der Industriebranche in eine soziale Tätigkeit mit handicapierten Menschen umsteigen. Von der Gruppe wird er herzlich aufgenommen und gefragt, ob er das nächste Mal wieder mit dabei ist. Die meisten der 22 Turner leben oder arbeiten im regionalen Arbeitszentrum (RAZ) in Herzogenbuchsee. «Über Verstärkung im Leiterteam würden wir uns freuen», sagt Silvia Niklaus.

Bescheidene Besucherzahlen

Susanne Schmied, Mitglied der Buchser Sportkommission, besuchte während der «Buchsi bewegt»-Woche unter anderem den Trachtentanz und die Schnupperstunde von Procap. «Leider kamen an beiden Veranstaltungen nur wenige Besucher», bedauert sie. Die Mitglieder der Sportkommission hätten sich in der Woche aufgeteilt und verschiedene Angebote besucht. «Hoffentlich kamen in den anderen Kursen mehr Leute vorbei», sagt Susanne Schmied. Sobald die Aktionswoche zu Ende ist, trifft sich die Sportkommission und zieht Bilanz. Total waren 17 Vereine und Institutionen an der diesjährigen Bewegungswoche beteiligt. (Berner Zeitung)