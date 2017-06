«Es ist wie in einer Familie»

Viele Junge könnten sich vermehrt mit der Schweizer Tradition identifizieren, war Anfang Woche in dieser Zeitung zu lesen. Doch ist dieser vermeintliche Trend auch im Oberaargau spürbar?

«Wir haben Probleme, genügend Nachwuchs zu finden», bedauert Alfred Anken vom Jodlerklub Aaregruess Bannwil. Eine Jodlerin sei zwar noch keine 20 Jahre alt, dann klaffe jedoch eine grosse Lücke. Mit jährlichen Kampagnen versucht der Verein, junge Leute anzuwerben.

Ähnlich die Situation beim Jodlerklub Randflueh aus Wiedlisbach: «Wir sind stets auf der Suche nach Jungen, doch sie wollen sich nicht mehr an einen Verein binden», sagt Präsident René Glaus.

Zurzeit zählt der Jodlerklub 14 feste Mitglieder. Interessierte kämen zwar ab und an in eine Schnupperprobe, dabei sei jedoch kaum jemand jünger als fünfzig, so Glaus.

Trend langsam spürbar

Da der Jodlerklub Randflueh als Trägerverein des Bernisch-Kantonalen Jodlerfests 2018 in Wangen an der Aare fungiert, verzichtet der Verein laut Glaus auf die Teilnahme am «Eidgenössischen» in Brig. «Wir wollen uns nächstes Jahr von unserer besten Seite präsentieren», so der Präsident.

Er hofft, Junge beim Grossanlass begeistern zu können. Glaus weiss, dass es auch im Oberaargau durchaus Vereine mit jungen Mitgliedern gibt. Nur leider gehöre Wiedlisbach nicht dazu.

Am anderen Ende des Oberaargaus, in Roggwil, sei der Trend langsam spürbar, sagt der hiesige Präsident Ruedi Spichiger. «Wir haben im Oberaargau eine Pionierrolle eingenommen», betont er stolz. Damit spricht er die Gründung des Chinderjodlerchörli anno 1985 an.

Der Chor bringt laut Spichiger noch heute insbesondere junge, talentierte Frauen hervor, die in den Oberaargauer Jodlervereinen wichtige Aufgaben übernehmen. Dazu gehöre Andrea Röthlisberger, die in Roggwil als Kassierin amtet und in Melchnau den Taktstock in den Händen hält.

Gar ein reiner Frauenverein stellt die Jodlergruppe Grotte­flueh aus Ochlenberg dar. «Wir haben ständig Zuwachs, auch von jungen Frauen», sagt Präsidentin Ines Studer. «Der Zusammenhalt ist toll. Das Alter, die Herkunft, das spielt alles keine Rolle», schwärmt Studer. Im November organisiert die Gruppe das erste Frauenjodlerchor-Treffen.

Schnelllebige Zeit

Bereits ein Blick auf die Homepage der Jodlerklubs Lotzwil macht deutlich, dass auch hier durchaus junge Sängerinnen und Sänger am Drücker sind. «Wir sind zurzeit gut aufgestellt», sagt Präsident Simon Grossenbacher.

Er gehört mit 40 Jahren selber zur jüngeren Garde. Nichtsdestotrotz freue man sich stets über neue Mitglieder, betont der Lotzwiler. Wie erklärt er sich den Zuwachs durch junge Mitglieder? «Vielleicht hat es mit unserer schnelllebigen Zeit zu tun, die Leute suchen Ruhe und Abwechslung.»

Ähnlich wie in Lotzwil sieht die Situation beim Jodlerklub Schwarzenbach aus. Der Verein ist über die Huttwiler Grenzen hinaus für seine junge Truppe bekannt. Präsident Fritz Wüthrich, notabene erst 36-jährig, erklärt, man gehe aktiv auf junge Männer und Frauen zu. So stiess auch das aktuell jüngste Vereinsmitglied dazu: Marco Wüthrich.

«Vor einigen Jahren wurde ich noch ausgelacht, heute finden es meine Kollegen cool», sagt Jodler Marco Wüthrich.

Alle sind per du

Der 21-Jährige war bereits als Knabe im Kinderjodlerchörli Unteremmental aktiv. Zum besonderen Hobby stiess er durch seinen Vater, der damals bei den Schwarzenbachern jodelte. Nach der 9. Klasse wurde der Sohn vom Jodlerklub ebenfalls angefragt, und er musste sich seine Antwort nicht lange überlegen.

Der Zusammenhalt sei toll, schwärmt der Detailhandelsfachmann. «An den Festen ist es ganz krass, alle duzen sich. Es ist wie in einer Familie.» Da er bereits seit über acht Jahren aktiv jodelt, habe er das Aufleben der Tradition bei den Jungen hautnah miterlebt, sagt Wüthrich, nicht ganz ohne Stolz.

«Vor einigen Jahren wurde ich noch ausgelacht. Heute finden es meine Kollegen cool, und sie kommen selber ans Konzert», so der gebürtige Dürrenrother. Seine Begeisterung macht deutlich, wie populär die Tradition bei einigen jungen Oberaargauern bereits ist – oder vielleicht noch werden mag. (Langenthaler Tagblatt)