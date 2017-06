Es bleibt bei einem Zwischenerfolg

Anders als die Asylunterkunft vor einem halben Jahr mobilisierten die Vorlagen der Madiswiler Gemeindeversammlung am Dienstag nicht: Statt 187 Stimmberechtigten erschienen 67 – 2,7 Prozent von total 2459. Dennoch gab der Verkehr in den Quartieren – ein Dauerbrenner im Links­mähderdorf – erneut viel zu diskutieren. Eine Gruppierung möchte, dass dieser mit Tempo-30-Zonen im Zaum gehalten und damit die Strassen vor allem für die schwächeren Verkehrsteilnehmer sicherer werden, insbesondere für Kinder auf dem Schulweg.

Bereits einmal ein Thema

Der Gemeinderat hatte sich diesem Ansinnen 2015 widersetzt. Nun kam es erneut aufs Tapet: Vor einem Jahr hatte ein Anwohner an der Gemeindeversammlung angeregt, in Leimiswil den Durchgangsverkehr auf der Hauptstrasse besser zu kontrollieren und allenfalls die Automobilisten mit Massnahmen zur Einhaltung der Innerortsgeschwindigkeit zu zwingen. Im Verschiedenen war das damals mit dem Antrag ergänzt worden, verkehrsberuhigende Massnahmen auf dem ganzen Gemeindegebiet umzusetzen.

Inzwischen hat der Gemeinderat eine Vorlage ausgearbeitet. Am Dienstag beantragte er allerdings, diese abzulehnen, mit der Ergänzung, er wolle sich beim für diese Strasse zuständigen Kanton für Verkehrsberuhigungsmassnahmen in Leimiswil einsetzen, insbesondere für Tempomessstationen. In Madiswil aber wolle er Probleme von Fall zu Fall angehen, wenn an einem Ort ein Bedürfnis dafür entstehe.

Zur Situation in Leimiswil wurde aus der Versammlung moniert, sinnvoll wäre eine Eingangsbremse von der Linde her analog zu der in Ursenbach aus Richtung Oeschenbach. Bauverwalter Peter Müller gab dazu zu bedenken, dass der Kanton diese Massnahme ablehne, weil das Verkehrsaufkommen sie nicht rechtfertige. Trotzdem werde der Rat sich weiter dafür einsetzen, hielt Gemeinderat Roland Binz (FDP/BDP) fest.

Betreffend Verkehr in den Quartieren wollten die Anhänger der Tempo-30-Zonen das Geschäft nicht ablehnen, sondern an den Gemeinderat zurückweisen: damit dieser nochmals prüft, wo Massnahmen sinnvoll sind. Insbesondere an der doch viel befahrenen Melchnaustrasse dürfte dies der Fall sein, wurde moniert.

Aufwendige Kontrollen

Gemeindepräsidentin Vreni Flückiger (SVP) hielt dem entgegen: Genau diesen Weg wolle der Rat mit seiner Ergänzung offenlassen. Der Rat wehre sich aus den gleichen Gründen wie 2015 gegen durchgängige Massnahmen: Verengungen oder Bodenwellen seien teuer, erschwerten den Winterdienst und könnten gar zu einer Verunstaltung des Ortsbildes führen.

Zudem seien die Madiswiler Quartierstrassen in der Regel so verwinkelt, dass auch ohne bauliche Massnahmen nicht schneller gefahren werden könne. In einer Tempo-30-Zone aber müsste die Einhaltung kontrolliert werden, was wieder mit Aufwand und Kosten verbunden sei.

Das sei unnötig, weil es bisher nicht zu Unfällen gekommen sei. In den Abstimmungen waren die Ergebnisse deutlich: Mit 6 zu 55 Stimmen wurde der Rück­weisungsantrag abgelehnt, mit 57 zu 1 Stimme der Ablehnungs­antrag des Gemeinderates ange­nommen. (Berner Zeitung)